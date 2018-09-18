Київ передав Москві ноту щодо припинення Договору про дружбу - Клімкін

Міністерство закордонних справ України передало російській стороні ноту, в якій ідеться про рішення Києва не продовжувати договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією. Про це у п'ятницю, 21 вересня, повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Він додав, що в договорі між Києвом та Москвою навіть не передбачено норми врегулювання спорів між державами, зазначає "Інтерфакс-Україна". Міністр пообіцяв, що українська сторона не дасть "Росії маніпулювати призупиненням низки двосторонніх угод". За словами Клімкіна, після погодження з юристами та партнерами України законопроект про непродовження договору про дружбу буде подано до Верховної Ради.

Нагадаємо, 6 вересня 2018 року Рада нацебезпеки та оборони (РНБО) України підтримала відповідну ініціативу Порошенка. Крім того, представниця президента у Верховній Раді України Ірина Луценко повідомила, що до 30 вересня РФ направлять ноту МЗС України.

Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією було підписано 31 травня 1997 року терміном на десять років (із подальшою автоматичною пролонгацією документа, якщо сторони не висловляться проти). Договір набув чинності 1 квітня 1999 року (з моменту обміну ратифікаційними грамотами). Ним закріплювався принцип стратегічного партнерства між Москвою та Києвом, визнання непорушності наявних кордонів, поваги до територіальної цілісності та взаємного зобов'язання не використовувати свою територію на шкоду безпеці одна одної.