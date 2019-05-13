Київ: Паспорти РФ для жителів Донбасу не будуть визнані ні Україною, ні світом

Міністерство закордонних справ України рішуче засудило початок видачі російських паспортів жителям непідконтрольних Києву районів Донецької та Луганської областей. "Подібні дії РФ є юридично нікчемними. Вони не мають ніяких правових наслідків і не будуть визнаватися ні українською стороною, ні світом", - заявили у прес-службі відомства у п'ятницю, 14 червня, в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

У прес-службі наголосили, що міністерство продовжить роботу з міжнародними партнерами над запровадженням "секторальних санкцій" щодо причетних до процесу "спрощеної паспортизації" жителів ОРДЛО, а також розширенням міжнародних персональних санкцій.

У МЗС України підкреслили, що початок видачі російських паспортів жителям українських територій став черговим підтвердженням грубого порушення з боку РФ норм міжнародного права і державного суверенітету України.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман своєю чергою також заявив, що Україна ніколи не визнає громадянства, яке надаватиме Росія українцям, що живуть в ОРДЛО, та закликав міжнародних партнерів дотримувати такої ж позиції. За його словами, Росія почала видавати паспорти жителям ОРДЛО, "порушуючи всі норми права та моралі".

Як повідомлялося, раніше цього дня перша група жителів самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" отримала російські паспорти в Ростовській області РФ. Перед отриманням паспорта люди мали пройти дактилоскопію і прийняти присягу. За даними ГУ МВС Росії в Ростовській області, загалом жителі "ДНР" та "ЛНР" подали 12 тисяч заяв на отримання паспортів. З них 1,2 тисячі вже опрацьовані і отримали позитивне рішення.

Нагадаємо, 24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ, яким дозволив надавати російське громадянство особам, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України, у спрощеному порядку. У квітні в Росії почали працювати два центри видачі паспортів РФ: в Новошахтинську для жителів "ЛНР" і в селі Покровському - для жителів "ДНР".