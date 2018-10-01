Київ оголосив персоною нон ґрата угорського консула у Береговому

Послу Угорщини в Україні Ерно Кешкеню вручено ноту про те, що консула Угорщини в Береговому Закарпатської області оголошено персоною нон ґрата, він має залишити територію України протягом 72 годин. Про це повідомило у четвер, 4 жовтня, міністерство закордонних справ України.

МЗС посилається на статтю 23 Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року з огляду на діяльність, несумісну зі статусом консульської посадової особи. "Розраховуємо, що угорська сторона надалі утримуватиметься від будь-яких недружніх кроків щодо України, а її посадові особи - від порушень українського законодавства", - йдеться в повідомленні міністерства.

У відомстві наголосили, що Київ розглядає громадян України угорського походження "як об'єднувальний фактор у відносинах між двома державами", і закликали до цього самого угорських партнерів.

Раніше стало відомо про видачу паспортів Угорщини громадянам України на території консульства Угорщини в Береговому. Паралельно було оприлюднено відеозапис зі складанням присяги особами, котрі отримали угорські паспорти. На відео видно, як начебто працівники консульства закликали цих осіб приховувати своє угорське громадянство від держструктур України.

27 вересня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що Служба безпеки України розслідує кримінальне провадження за фактом видачі українським громадянам паспортів Угорщини за статтею про державну зраду.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін обговорив питання видачі українцям угорських паспортів з очільником МЗС Угорщини Петером Сійярто. За його словами, Сійярто не погодився з позицією Києва щодо порушень із боку консула. Своєю чергою очільник угорського МЗС пообіцяв Україні симетричну відповідь у разі видворення угорського консула з України.