 Київ: На Сході України 25 лютого загинув військовий ЗСУ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.02.2019

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Новини

Київ: На Сході України 25 лютого загинув військовий ЗСУ

Внаслідок обстрілів, завданих проросійськими бойовиками на Донбасі, загинув один український боєць і ще один отримав поранення.

На Сході України продовжуються обстріли

На Сході України продовжуються обстріли

Проросійські бойовики у понеділок, 25 лютого, шість разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Внаслідок цього загинув один український військовослужбовець та ще один був поранений. Про це повідомив штаб операції об'єднаних сил (ООС) на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Незаконні збройні формування тричі застосували озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Зокрема, у районі населеного пункту Лебединське велись обстріли з артилерійських систем та мінометів, біля села Водяне - з мінометів, поблизу населених пунктів Хутір Вільний, Новоолександрівка та Новгородське - зі стрілецької та снайперської зброї, а біля Новотошківського - з ручних та автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Як повідомлялось, протягом попередніх двох днів внаслідок обстрілів на Сході України загинули двоє українських військових. За даними української розвідки, було вбито двох проросійських бойовиків.

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Внаслідок обстрілів з боку проросійських сепаратистів на Сході України загинув один український військовий. Проросійські бойовики повідомляють про трьох загиблих. (23.02.2019)

Біля КПП "Оленівка" мікроавтобус з цивільними виїхав на узбіччя та підірвався на протитанковій мині. Внаслідок цього загинули двоє людей і троє отримали поранення, повідомили у штабі ООС. (23.02.2019)

Нагадаємо, що наприкінці січня представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Зайдік представив новий мирний план для України, у якому запропонував, зокрема, щоб на Донбасі ООН та ОБСЄ діяли разом під спільним керівництвом спеціального представника. Це стосується як військового та поліцейського компонентів з боку ООН, так і моніторингової місії ОБСЄ, яка вже діє на місцях.

Щодо відбудови в регіоні, то її має, за задумом Зайдіка, координувати не ООН та ОБСЄ, а Європейський Союз. Пропонується, щоб ЄС створив агенцію з відбудови, адже він уже має відповідний досвід відбудови на Балканах.

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