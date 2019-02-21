Київ: На Сході України 25 лютого загинув військовий ЗСУ

Проросійські бойовики у понеділок, 25 лютого, шість разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Внаслідок цього загинув один український військовослужбовець та ще один був поранений. Про це повідомив штаб операції об'єднаних сил (ООС) на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Незаконні збройні формування тричі застосували озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Зокрема, у районі населеного пункту Лебединське велись обстріли з артилерійських систем та мінометів, біля села Водяне - з мінометів, поблизу населених пунктів Хутір Вільний, Новоолександрівка та Новгородське - зі стрілецької та снайперської зброї, а біля Новотошківського - з ручних та автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Як повідомлялось, протягом попередніх двох днів внаслідок обстрілів на Сході України загинули двоє українських військових. За даними української розвідки, було вбито двох проросійських бойовиків.

Нагадаємо, що наприкінці січня представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Зайдік представив новий мирний план для України, у якому запропонував, зокрема, щоб на Донбасі ООН та ОБСЄ діяли разом під спільним керівництвом спеціального представника. Це стосується як військового та поліцейського компонентів з боку ООН, так і моніторингової місії ОБСЄ, яка вже діє на місцях.

Щодо відбудови в регіоні, то її має, за задумом Зайдіка, координувати не ООН та ОБСЄ, а Європейський Союз. Пропонується, щоб ЄС створив агенцію з відбудови, адже він уже має відповідний досвід відбудови на Балканах.