Київ: На КП на Донбасі померли двоє людей

Українська сторона Спільного центру з координації та контролю режиму припинення вогню на Донбасі (СЦКК) заявила, що в суботу, 5 січня, двоє літніх людей померли в очікуванні переходу через контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) через лінію розмежування. Про це йдеться у повідомленні української сторони СЦКК на сторінці прес-центру операції Об'єднаних сил у Facebook.

Зокрема, вранці у цей день на КПВВ "Станиця Луганська" при оформленні документів на перехід в підконтрольний владі України район 65-річному чоловікові стало погано і він втратив свідомість. Українські прикордонники викликали медичного представника Червоного Хреста і карету швидкої допомоги, проте лікарі констатували смерть чоловіка з попереднім діагнозом зупинка серця.

Пізніше у цей же день на КПВВ "Майорськ", після прибуття з тимчасово непідконтрольної території 79-річна жінка поскаржилася українським прикордонникам на погіршення стану здоров'я. Співробітники однієї з профільних громадських організацій по наданню медичної допомоги провели термінові реанімаційні заходи, але не змогли врятувати її життя.

Українська сторона СЦКК повідомила, що проросійські сепаратисти продовжують створювати складнощі на блокпостах і КПВВ уздовж лінії розмежування, що загрожує життю і здоров'ю цивільного населення. Зокрема, штучне створення довгих черг і неорганізованість в роботі КПВВ в холодну пору року з боку бойовиків наражає на небезпеку мирне населення, серед яких, в основному, люди похилого віку. За даними штабу Операції об'єднаних сил, зараз КПВВ на Донбасі працюють з с 07:00 до 18:30. Щодоби пункти пропуску перетинають кілька тисяч людей.

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