Київ: на Донбасі загинув один український військовий

Проросійські бойовики протягом четверга, 4 липня, 30 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, з них 11 разів - із застосуванням забороненої мінськими угодами зброї. Внаслідок цього один український військовослужбовець загинув, ще троє - отримали поранення, повідомив вранці 5 липня пресцентр Операції об'єднаних сил (ООС) на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Зокрема, за цими даними, сепаратисти обстрілювали позиції українських військових з артилерійських систем, мінометів, гранатометів різних систем, озброєння БМП, зенітних установок, великокаліберних кулеметів, снайперських гвинтівок і стрілецької зброї. Обстріли велись поблизу Дослідного, Лебединського, Березового, Мар'їнки та інших населених пунктів. В штабі ООС повідомили про адекватну відповідь на кожен обстріл.

За даними української розвідки 4 липня було вбито двох проросійських бойовиків і ще одного поранено. В штабі ООС додали, що з початку доби 5 липня бойовики шість разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі.

Водночас у самопроголошеній "ЛНР" заявили про обстріли з боку ЗСУ. За даними так званої народної міліції "ЛНР", українські військові за минулу добу дев'ять разів порушили режим припинення вогню, повідомила агенція "Інтерфакс".

За даними експрезидента України Петра Порошенка, за час від початку російської агресії в Донецькій та Луганській областях загинули понад 2,9 тисячі українських військовослужбовців.