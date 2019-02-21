 Київ: На Донбасі загинув один український військовий | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.02.2019

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Новини

Київ: На Донбасі загинув один український військовий

Внаслідок обстрілів з боку проросійських сепаратистів на Сході України загинув один український військовий. Проросійські бойовики повідомляють про трьох загиблих.

Українські військові продовжують гинути на Донбасі

Українські військові продовжують гинути на Донбасі

Внаслідок бойових дій на Донбасі у суботу, 23 лютого, загинув один український військовий. Про це повідомив штаб операції об'єднаних сил (ООС) на сторінці у соцмережі Facebook. Повідомляється, що проросійські бойовики протягом суботи тричі обстріляли позиції українських військових, при цьому двічі - застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Зокрема, проросійські бойовики  вели обстріл із протитанкового ракетного комплексу у районі населеного пункту Чермалик, а поблизу Катеринівки обстріли велись з мінометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

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У 2018 році гуманітарні організації, які працюють на Донбасі під егідою ООН, отримали менше половини необхідного фінансування. DW розпитала в координаторки ООН Оснат Лубрані про причини та наслідки недофінансування. (21.02.2019)

Сайт у деталях покаже російську агресію в Україні за допомогою супутникових знімків, карт і статистичних даних. (22.02.2019)

Тим часом в самопроголошеній "ДНР" повідомили, що за поточну добу українські військові 14 разів порушували режим припинення вогню, передає агенція "Інтерфакс". Внаслідок цього загинули троє бойовиків.

Нагадаємо, що наприкінці січня представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Зайдік представив новий мирний план для України, у якому запропонував, зокрема, щоб на Донбасі ООН та ОБСЄ діяли разом під спільним керівництвом спеціального представника. Це стосується як військового та поліцейського компонентів з боку ООН, так і моніторингової місії ОБСЄ, яка вже діє на місцях.

Щодо відбудови в регіоні, то її має, за задумом Зайдіка, координувати не ООН та ОБСЄ, а Європейський Союз. Пропонується, щоб ЄС створив агенцію з відбудови, адже він уже має відповідний досвід відбудови на Балканах.

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