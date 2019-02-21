Київ: На Донбасі загинув один український військовий

Внаслідок бойових дій на Донбасі у суботу, 23 лютого, загинув один український військовий. Про це повідомив штаб операції об'єднаних сил (ООС) на сторінці у соцмережі Facebook. Повідомляється, що проросійські бойовики протягом суботи тричі обстріляли позиції українських військових, при цьому двічі - застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Зокрема, проросійські бойовики вели обстріл із протитанкового ракетного комплексу у районі населеного пункту Чермалик, а поблизу Катеринівки обстріли велись з мінометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Тим часом в самопроголошеній "ДНР" повідомили, що за поточну добу українські військові 14 разів порушували режим припинення вогню, передає агенція "Інтерфакс". Внаслідок цього загинули троє бойовиків.

Нагадаємо, що наприкінці січня представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Зайдік представив новий мирний план для України, у якому запропонував, зокрема, щоб на Донбасі ООН та ОБСЄ діяли разом під спільним керівництвом спеціального представника. Це стосується як військового та поліцейського компонентів з боку ООН, так і моніторингової місії ОБСЄ, яка вже діє на місцях.

Щодо відбудови в регіоні, то її має, за задумом Зайдіка, координувати не ООН та ОБСЄ, а Європейський Союз. Пропонується, щоб ЄС створив агенцію з відбудови, адже він уже має відповідний досвід відбудови на Балканах.