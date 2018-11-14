Київ: на Донбасі загинув один український військовий

Внаслідок бойових дій на Донбасі у суботу, 17 листопада, загинув один український військовий, повідомив прес-центр штабу Операції об'єднаних сил (ООС) на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

За цими даними, від початку доби проросійські сепаратисти обстріляли позиції Об'єднаних сил у районі населених пунктів Новотошківське та Жолобок із мінометів. Окрім того, з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї стріляли по українських позиціях поблизу Гнутового.

Упродовж минулої доби, 16 листопада, проросійські бойовики десять разів відкривали вогонь по українських позиціях,при цьому шість разів було застосовано озброєння, заборонене мінськими домовленостями, йдеться у повідомленні. Бойовики вели вогонь із мінометів, гранатометів різних систем, озброєння бойових машин піхоти, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, заявляє прес-центр штабу ООС. Були обстріляні позиції Об’єднаних сил в районах населених пунктів Вільний, Луганське, Новолуганське, Мар'їнка, Красногорівка, Павлопіль, Гнутове та Широкине.

За даними штабу ООС, з мінометів 82-го та 120-го калібрів бойовики обстрілювали українські позиції на Світлодарському напрямку поблизу Новолуганського та на Попаснянському напрямку в районі населеного пункту Вільний. На Приазов'ї під час обстрілів біля Широкиного сепаратисти також застосовували міномети та великокаліберні кулемети. За даними української розвідки, протягом 16 листопада було поранено двох проросійських бойовиків.

Водночас представник самопроголошеної "ДНР" заявив, що минулої доби українські військові 15 разів відкривали вогонь, передає агенція "Інтерфакс". За його словами, українські військові обстріляли Горлівку, Гольмовський, Мінеральне, Круту Балку та інші населені пункти. У "ДНР" заявляють, що внаслідок обстрілів було пошкоджено два житлових будинки в Горлівці.