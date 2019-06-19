 Київ назустріч Донбасу: що може запропонувати уряд мешканцям непідконтрольних територій? | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 16.09.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Україна

Київ назустріч Донбасу: що може запропонувати уряд мешканцям непідконтрольних територій?

Для України нині склалася сприятлива ситуація, щоб розпочати зближення з населенням непідконтрольних територій на Донбасі, вважають експерти Міжнародної кризової групи.

На КПВВ Станиця Луганська

На КПВВ "Станиця Луганська"

На територіях Донбасу, які непідконтрольні українському уряду, нині виокремились групи сепаратистів, які розчаровані політикою Кремля, а також місцевого населення, яке ображене на Москву. Серед них, кажуть експерти Міжнародної кризової групи, можна "виростити" групу прихильників реінтеграції Донбасу, яких, зокрема, Київ міг би долучати до ймовірного діалогу. Міжнародна кризова група (МКГ), яка днями представила у Києві дослідження "Бунтарі без мети: довірені Росії у Східній Україні", є неприбутковою організацією, що досліджує насильницькі конфлікти у світі та розробляє рекомендації політичного характеру, спрямовані на їхнє залагодження.

З ким говорити?

За результатами дослідження, що тривало від початку збройного конфлікту в регіоні, аналітики МКГ дійшли висновку, що реінтеграція Донбасу має починатись з роботи з населенням. "Такі кроки сигналізуватимуть місцевому населенню, що Київ готовий робити кроки назустріч і цінує їх як громадян, що є необхідною умовою будь-якого конструктивного політичного діалогу", - вважають автори дослідження.

DW.COM

В Мінських домовленостях не йдеться про зміни в українській Конституції щодо особливого статусу Донбасу, а лише про реформу щодо децентралізації, заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. (14.09.2019)

Виступаючи на форумі YES, Зеленський наголосив на необхідності закінчити війну за допомогою дипломатії, закликав Захід не знімати санкції з РФ і анонсував зустріч з Трампом. (13.09.2019)

На наступній зустрічі у "нормандському форматі" сторони обговорять усі пункти Мінських угод, повідомив президент України Володимир Зеленський. Київ боротиметься за захист "кожної краплі" своїх інтересів, додав він. (12.09.2019)

Аналітики МКГ розробили низку рекомендацій, що у цілому можуть стати основою для стратегії офіційного Києва. Уряд може скористатися поступовою відмовою Москви від планів анексувати частину Донбасу, зважаючи на розходження між Москвою та її "довіреними сепаратистами" на Сході України.

Міжнародні експерти виокремлюють нині на неконтрольованих Києвом територіях Донбасу три групи людей: маріонеткову "владу", що виконує вказівки Москви, а також розчарованих політикою Кремля сепаратистів та ображене і на Москву, і на Київ населення.

Водночас назвати конкретну категорію людей, з якими можна починати діалог, експерти не готові. "Зрештою, Києву, без сумніву, доведеться знайти спосіб домовитися з Москвою або шляхом виконання обома сторонами своїх зобов'язань в рамках Мінських угод, (...) або завдяки якійсь новій угоді, яка включатиме чимало таких самих питань. Будь-яке ймовірне врегулювання включатиме виведення російських військ, певний рівень автономії для Східної України і возз'єднання України з її Сходом. Про долю Криму доведеться домовлятися окремо", - йдеться в дослідженні МКГ.

Старша аналіткиня МКГ Ганна Арутюнян наголошує, що "Москва хоч і підтримує так звані "ЛНР/ДНР", її сепаратистський проєкт зі створення Новоросії зійшов на пси". "Безумовно, це спричинило розчарування серед сепаратистів і місцевого населення. Тому важливо розуміти, що всі сторони і сама Москва, попри їхні різні інтереси, хочуть цей конфлікт вирішити. І його можна вирішити, якщо є бажання", - зазначила Арутюнян.

Донбас. Червоні лінії

Утім, від безумовного слідування формулі "мир будь-якою ціною" застерігає керівник Донецького інституту соціальних досліджень і консультацій Володимир Кіпень. "Українська держава і більшість населення не готові до такого підходу, що може спричинити фактичну капітуляцію перед російськими агресивними впливами", - наголошує соціолог, інститут під керівництвом якого до війни працював у Донецьку, а нині перебрався до Вінниці. Кіпень переконаний, що "особливий статус Донбасу не означає автономію чи федеральний статус регіону". "Коли ж говоримо про амністію, це не означає, що вона стосуватиметься тих, хто заплямував себе зрадою і злочинами проти України", - додав Кіпень.

Місцевому населенню на Донбасі потрібні сигнали

"Місцевому населенню на Донбасі потрібні сигнали"

У цілому дослідження Міжнародної кризової групи Кіпень схвалив. Він пояснив, що його інстиут також досліджує населення Донбасу, яке має відмінні погляди на своє теперішнє і майбутнє. Однак на відміну від експертів МКГ, науковець виділив не три, а шість груп. Серед них ті, хто прагне безумовного повернення непідконтрольних територій під владу України, хто хоче особливого статусу для Донбасу у складі України, й ті, кому байдуже, яка влада керуватиме. "До того ж є три антиукраїнські категорії населення: група, що виступає за входження Донбасу до складу Росії, група, котра прагне в Росію на основі особливого статусу Донбасу, і група, що орієнтується на окреме незалежне існування так званих "народних республік", - пояснив Кіпень.

Уряд України уже готує кроки назустріч

В Міжнародній кризовій групі вважають, що робота Києва з окремими групами населення на Донбасі може сприяти зміні їхніх переконань, особливо за відчуття гарантування їм безпеки. До цієї рекомендації додають і заохочення контактів між українцями в контрольованих урядом частинах країни з тими, хто перебуває на іншій стороні лінії розмежування. Також рекомендується полегшити або зняти економічну болокаду, що нині ізолює так звані "ЛНР/ДНР", вжити заходів для отримання жителями непідконтрольних територій пенсій без прив‘язки до статусу внутрішньо переміщених осіб, який вони мають доводити.

Новий уряд прем‘єра Олексія Гончарука планує поновлення виплат українських пенсій мешканцям непідконтрольних Києву територій. Представниця Кабміну в Верховній Раді Ірина Верещук сказала DW, що наразі розглядається кілька варіантів реалізації такого плану. Один з них - надання пенсії за номером телефону мобільного оператора, що працює в самопроголошених "ДНР/ЛНР", через індивідуальні електронні кабінети.

Крім того, Верещук повідомила про розробку механізму спрощення руху через лінію розмежування мешканців прилеглих до лінії розмежування територій, а також про плани лібералізації режиму перетину цієї лінії для всіх мешканців ОРДЛО. "Ми зараз маємо щотижневі зустрічі тристоронньої контактної групи, яка напрацьовує окремі рішення щодо кожної водонапірної башти, електричного щитка і кожного полоненого. Таких стратегій є багато, але всі вони скеровані на те, щоб люди, які проживають на тих територіях, відчували, що вони потрібні Україні і українська влада про них піклується", - наголосила Верещук. 

  • Міст у Станиці Луганській

    Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській

    Міст через лінію фронту

    Міст через Сіверський Донець у Станиці Луганській підірвали під час боїв у 2015 році. Президент Володимир Зеленський, який 7 липня разом із главою Європейської Ради Дональдом Туском відвідав КПВВ, пообіцяв якнайшвидше його відновити. Проте для цього сепаратисти мають демонтувати свої укріплення. А в "ЛНР" вже заявили, що односторонні дії з ремонту мосту зірвуть розведення сторін.

  • На КПВВ Станиця Луганська

    Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській

    Кордон, створений війною

    КПВВ "Станиця Луганська" - єдиний у Луганській області та один із п’яти функціонуючих на Донбасі. Щодня лінію розмежування тут перетинають в середньому 5-6 тисяч людей. Пішки. Більшість з них повертається того ж дня. Вони ідуть на підконтрольну уряду територію, щоб отримати пенсію, зробити покупки або відвідати рідних, які живуть на іншому боці лінії фронту.

  • Літні люди перетинають КПВВ Станиця Луганська

    Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській

    Вимушено зареєстровані переселенці

    Багато людей на КПВВ офіційно є переселенцями. Втім, більшість з них досі мешкає на території "ЛНР". Фіктивний статус біженців їм потрібен, щоб отримувати пенсії та соціальні виплати на підконтрольній уряду території. Аби не втратити статус переселенця, вони мають раз на два місяці перетинати лінію розмежування. Президент Володимир Зеленський запропонував збільшити цей термін до одного року.

  • Літні люди та інваліди перетинають КПВВ Станиця Луганська

    Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській

    Найбільш вразливі

    На КПВВ дуже багато людей в інвалідних візках. Зазвичай на вулицях українських міст, не пристосованих для людей з особливими потребами, їх не побачиш. Проте тут правила одні для всіх: мешканці окупованих територій, які мають інвалідність, так само повинні періодично перетинати лінію фронту, щоб підтвердити фіктивний статус переселенця і отримати пенсію.

  • Жінці стало зле під час переходу

    Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській

    Вбивча спека

    Люди у чергах потерпають від шаленої спеки. Медики розповідають, що у літні дні на КПВВ "Станиця Луганська" десятки цивільних зазнають теплових ударів. Трапляються і смертельні випадки. 22 червня від інсульту тут помер літній чоловік, який прямував з "ЛНР" на підконтрольну уряду територію.

  • Колишні передові укріплення української армії

    Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській

    Між двома "нулями"

    Це - колишні передові укріплення української армії, так званий "нуль". Бійці залишили їх під час розведення сил. Люди кажуть, що переходити на інший бік їм тепер стало психологічно легше - почуваються більш безпечно. Адже раніше частина шляху лежала між передовими позиціями ЗСУ і сепаратистів, які знаходились на відстані лише 400 метрів одна від одної.

  • Зруйнований будинок у Станиці Луганській

    Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській

    Нагадування про війну

    Обабіч переходу - зруйновані під час активної фази війни будинки. Станиця Луганська належить до населених пунктів, що найбільше постраждали від бойових дій. Загалом у Станично-Луганському районі було пошкоджено або зруйновано майже 4000 будинків - це приблизно п'ята частина всього житлового фонду.

  • Залишок снаряду

    Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській

    Небезпечні сюрпризи

    Залишок снаряду, що на світлині, не є небезпечним - на відміну від мін і боєприпасів, що не розірвалися. Скільки їх на узбіччі - достеменно не знає ніхто.

  • Пам'ятник українським нацгвардійцям, що опинився у сірій зоні

    Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській

    Побоювання вандалізму

    Раніше цей пам’ятник загиблим нацгвардійцям знаходився на контрольованій ЗСУ частині переходу. Після розведення сторін він опинився у "сірій зоні", де немає української влади. Військові побоювались, що прихильники сепаратистів можуть пошкодити пам’ятник. Втім, цього не сталося. Також ніхто не чіпає українських прапорів, які залишились на колишніх передових позиціях ЗСУ.

  • Бабковози, що за гроші перевозять людей на інвалідних візках

    Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській

    Станичні "рикші"

    Людей, які не мають сил подолати перехід пішки, за гроші підвозять так звані "рикші" або "бабковози". Увага журналістів їм не подобається - адже їхній бізнес нелегальний. Втім, завадити їм нікому - влади у "сірій зоні" немає. На саміті Україна-ЄС президент Володимир Зеленський пообіцяв пустити переходом автобуси і електрокари. Але наразі "рикші" залишаються єдиним транспортом на КПВВ.

  • Чоловік, який за гроші перевозить людей від мосту до українського КПВВ

    Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській

    Руслан і його візок

    "Бабковоз" Руслан працює на переході вже понад чотири роки. Має власний візок. Поїздка від мосту до українського КПВВ - а це десь кілометр - коштує 50 гривень або 100 російських рублів, які в ходу в "ЛНР". Втім, запевняє чоловік, може підвезти і безкоштовно, якщо "пасажир" не має грошей. Розповідає, що послугами "рикш" користується навіть молодь заради розваги.

  • Візки з товарами, які перевозять через КПВВ

    Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській

    Торгівля попри блокаду

    Інший поширений бізнес на КПВВ - перевезення товарів з підконтрольної уряду України території до "ЛНР". Людей, які цим займаються, називають "тачечниками". На підконтрольну сепаратистам частину Луганщини везуть здебільшого продукти харчування і засоби особистої гігієни. Адже на підконтрольній уряду території вони дешевші та більш якісні. Одна людина може провезти не більше 75 кілограмів на добу.

  • Чоловік, який перевозить товар через лінію розмежування

    Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській

    "Тачечник"-поет

    "Тачечник" Євген Вальдман колись працював бухгалтером. Тепер возить продукти зі Станиці Луганської в "ЛНР". Сьогодні у його візку - 22 кілограми сиру. Розраховує заробити 250 гривень. У вільний час пише вірші про війну на Донбасі. Каже, що після розведення сторін атмосфера на переході стала менш напруженою. Як і всі на переході, мріє про мир.

    Автор: Микола Бердник


DW.COM

Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській

Щоб потрапити з "ЛНР" у Станицю Луганську тисячі людей щодня долають зруйнований міст. Нещодавнє розведення сил дало їм надію на полегшення. Найдраматичніші моменти з життя найбільш проблемного КПВВ - у фотодобірці DW. (12.07.2019)  

Також за темою

Nemtsova Interview mit Kurt Volker

Волкер: РФ - головна перешкода для втілення мінських домовленностей 19.06.2019

Росія продовжує "підтримувати свої маріонеткові режими", вважає Курт Волкер. Україна ж робить для втілення мінських домовленостей все, що в її силах, заявив спецпредставник Державного департаменту США.

Minsk Verhandlungen Ostukraine Kutschma

На засіданні ТКГ у Мінську не досягнуто жодного прогресу 02.07.2019

На заваді запровадження "хлібного перемир'я" та домовленостей щодо звільнення утримуваних осіб стала позиція Росії, повідомила прессекретарка представника України в ТКГ Леоніда Кучми.

Irina Gerashchenko Ukraine Kiev

Ірина Геращенко назвала умови реалізації мінських домовленостей 28.04.2019

Президент Росії Володимир Путін має скасувати свої укази щодо паспортизації українців на Донбасі, визнання документів самопроголошених республік та результатів незаконних виборів, заявила Ірина Геращенко.

Реклама

Докладно

На КПВВ Станиця Луганська

Київ назустріч Донбасу

Для Києва склалась сприятлива ситуація для зближення з населенням непідконтрольних територій на Донбасі, вважають у МКГ.  

Нафта дорожчає

Нафта різко подорожчала через події у Саудівській Аравії

Різке подорожчання вартості нафти стало результатом подій у Саудівській Аравії.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  