 Київ назвав план з ″12 кроків″ для України приватною ініціативою | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.02.2020

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Київ назвав план з "12 кроків" для України приватною ініціативою

В українському МЗС називають оприлюднені в п'ятницю "12 кроків" для України приватною ініціативою, яка не відповідає позиції офіційного Києва.

МЗС України

МЗС України

Міністерство закордонних справ України відреагувало на публікацію плану з "12 кроків до посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні",  у п'ятницю, 14 лютого, перед початком Мюнхенської конференції з безпеки. Відомство зазначає, що цей документ підготувала неурядова організація Euro-Atlantic Security Leadership Group.

"Тези, що містяться у цьому документі, не відповідають офіційній позиції української держави", - йдеться в коментарі МЗС України, який цитує агенція "Інтерфакс-Україна".

"Це приватна ініціатива групи політиків і експертів, небайдужих до питань міжнародної безпеки та ситуації з безпекою в Україні, зокрема збройної агресії РФ проти нашої держави", - зазначили в МЗС України.

Реакція Atlantic Council

Водночас група американських дипломатів і експертів із центру Atlantic Council також відреагувала на публікацію документа й заявила, що деякі з запропонованих кроків резонують з ідеями, висунутими російською стороною, та описують вирішення проблеми в "дружніх Кремлю термінах".

"Більшість із 12 рекомендацій від групи лідерів Євроатлантичної безпеки, якщо будуть сумлінно імплементовані усіма сторонами, є конструктивними і можуть слугувати заходами для зміцнення довіри та полегшити складнощі, страждання, яких зазнає населення в та біля окупованого Донбасу", - ідеться у заяві, розміщеній на сайті Atlantic Council.

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Експерти також зазначають, що деякі кроки є проблематичними. "Особливо два повторюють пропозиції Кремля про переговори або теми дезінформації", - йдеться в заяві. Також "проблематичними" експерти називають рекомендації під пунктами сім, вісім, одинадцять і дванадцять. Восьма рекомендація, як зазначається,  "підхоплює дружню Кремлю ідею часткового послаблення санкцій" в обмін на часткову імплементацію Мінських угод, ігноруючи те, що найважливішим елементом цих угод є припинення вогню. "Рекомендація дванадцять, яка закликає до "нового загальнонаціонального діалогу
про ідентичність", є втручанням у внутрішні справи України. Самі по собі рекомендації "не сприятимуть урегулюванню на Донбасі або становленню безпечної Європи", резюмують автори заяви.

12 рекомендацій для України

Раніше у п'ятницю перед початком Мюнхенської конференції з безпеки було оприлюднено пропозиції щодо ситуації в Україні. Повідомлялося, що їх розробила група європейських, російських та українських експертів.

Серед 12 запропонованих кроків, зокрема, були відновлення роботи Спільної центру з контролю та координації з питань припинення вогню на Донбасі, створення в рамках "нормандського формату" групи з діалогу у військовій сфері, розробка нових заходів довіри і підвищення рівня безпеки для населення в районі пунктів пропуску, вирішення проблеми безвісти зниклих і початок процесу розмінування.

Також пропозиції передбачають розробку плану реконструкції Донбасу за участю ЄС і Росії, підготовку пропозицій щодо одночасного впровадження в Україні норм вільної торгівлі з Росією і ЄС, розробку механізму зміни санкцій проти Росії залежно від прогресу у виконанні "мінських угод".

Серед політичних кроків - новий діалог між євроатлантичними країнами з питань взаємної безпеки, визначення пріоритетних сфер співпраці Росії та ЄС, запуск в Україні національного діалогу "з проблем ідентичності".

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