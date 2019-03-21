 Київ звільнятиме українських моряків у РФ через Міжнародний трибунал | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.04.2019

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Новини

Київ звільнятиме українських моряків у РФ через Міжнародний трибунал

Українські дипломати звернулися до Міжнародного трибуналу з морського права з проханням вжити заходів, щоб домогтися звільнення захоплених РФ українських моряків.

Російські та українські кораблі поблизу Керченської протоки

Російські та українські кораблі поблизу Керченської протоки, листопад 2018 року

Міністерство закордонних справ України звернулося до Міжнародного трибуналу з морського права за тимчасовими заходами щодо Росії задля звільнення українських моряків, захоплених РФ в листопаді 2018 року. Про це у вівторок, 16 квітня, повідомляється на сторінці в соціальній мережі Facebook президента України Петра Порошенка.

Звернення українського МЗС містить запит "для вжиття примусових заходів до російської сторони для звільнення українських моряків", наголосив Порошенко. Чинний президент сподівається, що вже за лічені тижні трибунал зобов'яже Росію звільнити українських моряків та українські судна, а дії Москви будуть визнані неправомірними. Водночас Порошенко визнав, що Росія ще має "шанс звільнити" українських моряків і судна, "не очікуючи формального визнання вчиненого Кремлем міжнародного злочину".

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Російські правозахисники вимагають припинити кримінальне переслідування та звільнити українських моряків, а до того - утримувати їх відповідно до положень конвенції про поводження з військовополоненими. (10.04.2019)

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Нагадаємо, 25 листопада 2018 року російські прикордонники із застосуванням зброї затримали в Чорному морі в районі Керченської протоки український буксир "Яни Капу" і два малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь", що прямували з Одеси в український порт в Азовському морі. Екіпаж суден, а саме 24-х українських моряків, затримали. Суд в анексованому Криму арештував їх до 25 січня 2019 року. Наприкінці листопада моряків перевели в Москву, згодом арешт продовжили.

Затриманим українцям у РФ висунуто обвинувачення в "незаконному перетині кордону, скоєному групою осіб за попередньою змовою або організованою групою, або з застосуванням насильства чи загрози його застосування". Україна вважає моряків військовополоненими і вимагає їхнього повернення. Усі затримані моряки також заявили російським слідчим, що вважають себе військовополоненими.

Міжнародний арбітражний суд розгляне суперечку між РФ та Україною щодо Криму

Тим часом 16 квітня стало відомо, що Постійна палата третейського суду в Гаазі розгляне у червні цього року позов України проти Росії через анексію Криму та порушення міжнародного морського права й прав України на прибережну зону навколо Криму в Чорному морі, в Азовському морі та в Керченській протоці, передає агенція новин AFP.

Слухання заплановані на 10 та 11 червня. Обидві сторони зможуть представити свої заяви. Першими це зроблять росіяни 10 червня, українська сторона виступить наступного дня.

Нагадаємо, у вересні 2016 року Україна направила до Постійної палати третейського суду в Гаазі позов проти РФ через порушення прав прибережної держави.

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