 Київ: за минулу добу на Донбасі загинув один український військовий | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.07.2018

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Новини

Київ: за минулу добу на Донбасі загинув один український військовий

Внаслідок обстрілів з боку проросійських сепаратистів на Сході України загинув один український військовий та ще один був поранений, заявили в штабі військової операції в Києві.

На Сході України загинув ще один військовий

На Сході України загинув ще один військовий

Упродовж минулої доби, 27 липня, проросійські бойовики самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" 34 рази відкривали вогонь по позиціях українських військ на Донбасі, у тому числі двічі - з важкого озброєння.

У ході бойових дій один військовослужбовець Збройних сил України загинув. Ще один отримав поранення, повідомили в прес-центрі штабу Операції об'єднаних сил (ООС) в Києві зранку суботи, 28 липня, на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За даними української розвідки, минулої доби двоє проросійських бойовиків загинули, ще п'ятеро дістали поранень. Підтвердження цих даних від представників "ДНР" та "ЛНР" немає.

DW.COM

Незважаючи на сезон відпусток, дипломатичні потуги щодо мирного врегулювання на Донбасі не втрачають динаміки. DW спробувала зазирнути за лаштунки переговорів, які відбулися цього тижня у Берліні. (27.07.2018)

Тристороння контактна група в Мінську домовилася про припинення вогню на Донбасі з 1 липня для початку жнив. (27.06.2018)

Повідомляється, що бойовики вели прицільний вогонь, в основному, з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Кримського, Жовтого, Новотошківського, Золотого, Майорська, Мар'їнки, Авдіївки, Новомихайлівки, Красногорівки, Лебединського, Гнутового, Широкиного, Павлополя та Водяного. Поблизу Лебединського та Водяного були застосовані міномети.

З 1 липня, у зоні бойових дій на Донбасі було оголошено перемир'я у зв'язку із періодом збору врожаю. Відповідні домовленості були досягнуті 27 червня під час засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання конфлікту на Донбасі.

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Рани війни: як допомагають пораненим на Донбасі (07.06.2018)

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Рани війни: як допомагають пораненим на Донбасі (07.06.2018)  

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