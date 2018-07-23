Київ: за минулу добу на Донбасі загинув один український військовий

Упродовж минулої доби, 27 липня, проросійські бойовики самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" 34 рази відкривали вогонь по позиціях українських військ на Донбасі, у тому числі двічі - з важкого озброєння.

У ході бойових дій один військовослужбовець Збройних сил України загинув. Ще один отримав поранення, повідомили в прес-центрі штабу Операції об'єднаних сил (ООС) в Києві зранку суботи, 28 липня, на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За даними української розвідки, минулої доби двоє проросійських бойовиків загинули, ще п'ятеро дістали поранень. Підтвердження цих даних від представників "ДНР" та "ЛНР" немає.

Повідомляється, що бойовики вели прицільний вогонь, в основному, з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Кримського, Жовтого, Новотошківського, Золотого, Майорська, Мар'їнки, Авдіївки, Новомихайлівки, Красногорівки, Лебединського, Гнутового, Широкиного, Павлополя та Водяного. Поблизу Лебединського та Водяного були застосовані міномети.

З 1 липня, у зоні бойових дій на Донбасі було оголошено перемир'я у зв'язку із періодом збору врожаю. Відповідні домовленості були досягнуті 27 червня під час засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання конфлікту на Донбасі.