 Київ: За добу на Донбасі загинув один український військовий | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.08.2018

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Новини

Київ: За добу на Донбасі загинув один український військовий

Внаслідок обстрілів з боку проросійських бойовиків "ДНР/ЛНР" на Сході України загинув один український військовий та ще двоє зазнали поранень, заявили в штабі військової операції в Києві.

На Донбасі загинув ще один український військовий (фото з архіву)

На Донбасі загинув ще один український військовий (фото з архіву)

Упродовж доби проросійські бойовики самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" 33 рази відкривали вогонь по позиціях українських військ на Донбасі, у тому числі один раз - з важкого озброєння. Під час бойових дій один військовослужбовець Збройних сил України загинув. Крім цього, поранень зазнали двоє поліцейських, повідомили в прес-центрі штабу Операції об'єднаних сил (ООС) в Києві зранку неділі, 5 серпня, на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

За даними української розвідки, минулої доби двоє проросійських бойовиків загинули, ще один поранений. Підтвердження цих даних від представників "ДНР" та "ЛНР" немає.

Повідомляється, що бойовики вели прицільний вогонь, в основному, з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП поблизу Кримського, Новозванівки, Троїцького, Новолуганського, Мар'їнки, Авдіївки, Новотроїцького, Опитного, Чермалика, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного. Окрім того, біля Широкиного противник обстріляв позиції українських військ із мінометів калібром 82 міліметри.

Нагадаємо, що з 1 липня, у зоні бойових дій на Донбасі було оголошено перемир'я у зв'язку із періодом збору врожаю. Відповідні домовленості були досягнуті 27 червня під час засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання конфлікту на Донбасі. Сторони заявляють, що активність бойових дій на лінії зіткнення після оголошення останнього перемир'я знизилася.

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