Київ заявив про напад росіян на кораблі ВМС України

Міністерство оборони України повідомило про агресію російських морських прикордонників під час переходу трьох суден Військово-морських сил України з порту Одеси у Чорному морі до порту Маріуполь в Азовському морі. Згідно з повідомленням прес-служби ВМС України, інцидент стався у неділю, 24 листопада.

У переході брали участь два українських військових катери та рейдовий буксир, зазначається в повідомленні. У ВМС України наголошують, що сам перехід був "плановим" і російська сторона була заздалегідь поінформована про це. Утім, кілька російських прикордонних катерів повелися агресивно. Один з них вчинив таран українського буксиру. Унаслідок цих дій було "пошкоджено головний двигун корабля, обшивку та леєрне огородження", зазначається на сайті Військово-морських сил України.

Українці також звинуватили росіян, що ті "відмовляються забезпечити право свободи судноплавства, гарантоване міжнародними угодами". Російській стороні закидають також порушення Конвенції ООН з морського права та Договору між Україною та Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки. У повідомленні не уточнюється, де саме мав місце інцидент.

Тим часом в управлінні російської Федеральної служби безпеки (ФСБ) в анексованому Росією Криму у зв'язку з інцидентом теж згадали Конвенцію ООН з морського права, звинувативши в її порушенні саме Україну. В повідомленні прес-службі російської спецслужби наголошувалося, що українські кораблі перетнули російський кордон та "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря Російської Федерації", - цитує агенція новин "Інтерфакс". У ФСБ також зауважили, що провокаційні дії трьох кораблів ВМС України відбулися у Чорному морі.

Згодом російська державна агенція РИА Новости з посиланням на директора підприємства "Крымские морские порты" повідомила про закриття Керченської протоки для цивільних суден "з метою безпеки".