Київ заявив про втручання Болгарії у внутрішні справи України

Міністерство закордонних справ України у середу, 20 травня, опублікувало заяву, у якій висловило рішучий протест через ухвалення парламентом Болгарії декларації щодо адміністративно-територіальної реформи в Україні і захисту прав та цілісності болгарської спільноти.

"Питання адміністративно-територіального устрою України належить до виключної компетенції органів державної влади України. Для нас абсолютно неприйнятними є спроби втручання іноземної держави у внутрішні справи України", - йдеться у заяві МЗС України.

У МЗС України наголосили, що "викликають подив і нерозуміння маніпулятивні недостовірні твердження щодо впливу реформи на національну самобутність етнічних болгар України".

Також у міністерстві наголосили, що захист прав і свобод представників усіх національних меншин нашої держави, у тому числі і болгарської, "є одним з основоположних пріоритетів діяльності органів влади України та здійснюється у чіткій відповідності до Рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин".

До цього парламент Болгарії ухвалив заяву з різким протестом проти планів української влади провести адміністративну реформу Болградського району Одеської області. Цей район - один з головних центрів болгарської меншини в Україні. За переконаннями болгарських парламентарів, ця адміністративна реформа негативно вплине на права болгарської меншини.

У свою чергу, в МЗС України зазначили, що питання щодо Болградського району буде вирішено відповідно до українського законодавства з урахуванням позиції місцевих жителів, зокрема, болгарської громади.