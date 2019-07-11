 Київ засудив ″ганебне″ рішення Росії щодо Світового конгресу українців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.07.2019

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Новини

Київ засудив "ганебне" рішення Росії щодо Світового конгресу українців

МЗС України висловило рішучий протест через рішення генеральної прокуратури РФ визнати "небажаною" діяльність Світового конгресу українців. Це є зухвалим порушенням фундаментальних прав людини, наголосили в Києві.

МЗС України засудило визнання Світового конгресу українців небажаним в РФ

МЗС України засудило визнання Світового конгресу українців небажаним в РФ

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у відповідь на рішення генеральної прокуратури РФ визнати "небажаною" діяльність Світового конгресу українців.

"Таке рішення вкотре продемонструвало незмінність репресивної політики РФ, спрямованої на ліквідацію громадських організацій української меншини на території РФ", - наголошує пресслужба українського МЗС.

DW.COM

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У Москві відпустили декілька десятків кримських татар, яких напередодні затримали під час акції протесту під Верховним судом РФ. (12.07.2019)

У міністерстві наголошують, що Україна готова вжити "усіх кроків" у відповідь на "ганебне рішення держави-агресора" та закликають міжнародну спільноту розглядати його як "чергове зухвале порушення фундаментальних прав людини, у тому числі прав української меншини на території Росії", та посилити дипломатичний тиск на РФ. 

Нагадаємо, напередодні генеральна прокуратура РФ визнала небажаною на території Росії діяльність міжнародної неурядової організації Світовий конгрес українців. Організацію було створено в 1967 році в Нью-Йорку під назвою The World Congress of Free Ukrainians. У 1993 році організація змінила назву на Світовий конгрес українців. 

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