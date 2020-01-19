 Київ закликає Лондон прибрати тризуб з посібника щодо екстремізму | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.01.2020

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Новини

Київ закликає Лондон прибрати тризуб з посібника щодо екстремізму

Великобританія не відповіла, чи буде український тризуб вилучений з поліцейського посібника з протидії екстремізму. Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко наполягає на перегляді документа.

Український тризуб

Український тризуб

Український уряд закликає Великобританію прибрати український тризуб з посібника з протидії екстремізму британської контртерористичної поліції. "Оскільки про це шкодують. Настав час переглянути посібник, видаливши український тризуб, який не має там бути", - написав у понеділок, 20 січня, у своєму Twitter міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

Своєю чергою посольство України у Великобританії звернуло увагу на те, що Лондон так і не відповів, чи буде видалено тризуб з посібника. "І все ж, немає чіткої відповіді на просте запитання: чи буде видалено тризуб, конституційний національний символ та герб України, з посібника з протидії екстремізму. Просимо додаткових роз'яснень з боку британської сторони", - йдеться у повідомленні посольства.

Нагадаємо, 17 січня британське видання The Guardian опублікувало розроблений британськими правоохоронцями посібник з протидії екстремізму. Крім українського тризуба, до екстремістських символів також включена символіка українського полку "Азов". Як зазначає видання, посібник містить не лише символіку лівих і правих рухів, а й, наприклад, природо- та зоозахисних рухів, таких як Greenpeace чи Peta.

Посольство України у Великобританії висловило обурення через цю публікацію. У відповідь на це речник британського уряду заявив, що Лондон шкодує "через образу, заподіяну появою українського тризуба в "наочному посібнику" британської поліції". Водночас він наголосив, що багато символів, наведених у документі поліції, не становлять інтересу в боротьбі з тероризмом.

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