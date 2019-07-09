 Київ закликає до посилення тиску на РФ через ″вибори″ в Криму | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.09.2019

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Новини

Київ закликає до посилення тиску на РФ через "вибори" в Криму

Міністерство закордонних справ України назвало "юридично нікчемними" вибори, які проходять в окупованому Росією Криму і закликало посилити міжнародний тиск на РФ.

8 вересня у Росії триває єдиний день голосування

8 вересня у Росії триває єдиний день голосування

Міністерство закордонних справ України назвало "юридично нікчемними" місцеві вибори, які у неділю, 8 вересня, проходять в окупованому Росією Криму. МЗС закликало міжнародну спільноту у цьому зв'язку посилити тиск на Кремль.

"МЗС України висловлює рішучий протест у зв'язку з проведенням Російською Федерацією 8 вересня 2019 року на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополь так званих "місцевих виборів" до незаконних інституцій, утворених російською окупаційною адміністрацією", - йдеться у повідомленні міністерства.

У відомстві наголосили, що вибори на окупованому півострові є грубим порушенням законодавства України, а також основоположних норм і принципів міжнародного права.

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Під час акцій протесту в Москві затримали рекордну кількість осіб за весь час роботи правозахисного проєкту "ОВД-Інфо". На суботу в столиці Росії запланована нова акція. (09.08.2019)

Масові акції протесту у Москві з вимогами реєстрації незалежних кандидатів на виборах до міськдуми пройшли в Україні майже непоміченими. Чому? Про це - у матеріалі DW. (05.08.2019)

"Результати цього незаконного голосування є юридично нікчемними, не матимуть жодних правових наслідків та не будуть визнані ані Україною, ані міжнародним співтовариством. Всі причетні до організації та проведення незаконного голосування в тимчасово окупованому Криму особи нестимуть відповідальність згідно із законодавством України", - зауважили у міністерстві.

Як зазначає МЗС України, нові порушення міжнародного права з боку РФ свідчать про необхідність не лише продовження, але й посилення міжнародного політичного та економічного тиску на РФ з метою відновлення територіальної цілісності України.

"Будь-які кроки, спрямовані на послаблення санкційного тиску, так звана "нормалізація та налагодження діалогу" на зразок безумовного відновлення роботи РФ у ПАРЄ, лише стверджує державу-окупанта у її безкарності та заохочує до нових правопорушень", - наголосили у міністерстві.

У прокуратурі АРК закликали не голосувати

У свою чергу, прокуратура розташованої у Києві Автономної республіки Крим закликала не голосувати на окупованому півострові. "Прокуратура АР Крим закликає не брати участь в незаконних виборах на тимчасово окупованих територіях АР Крим та м.Севастополь. Також повідомляти в правоохоронні органи автономії про всі відомі факти організації та проведення незаконних виборів", - зазначили у Telegram-каналі прокуратурі АРК.

Нагадаємо, у Росії 8 вересня триває єдиний день голосування. На території РФ одночасно відбуваються близько шести тисяч виборів і референдумів різного рівня. У голосуванні можуть брати участь близько 56 мільйонів виборців.

Особлива увага прикута до виборів до московської міської думи. З липня в Москві майже щотижня проходили масові акції протесту через недопуск до виборів незалежних кандидатів. Були затримані тисячі людей, багато з них отримали адміністративні арешти, а п'ятьох осіб засудили до реальних термінів позбавлення волі. 

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