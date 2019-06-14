Київ закликав світ відповісти санкціями на російську "паспортизацію" Донбасу

Міністерство закордонних справ України засудило спробу РФ спростити видачу своїх паспортів українським громадянам Донецької та Луганської областей. "МЗС України рішуче засуджує нову спробу російської влади поширити спрощений порядок прийняття до громадянства РФ на українських громадян - мешканців Донецької і Луганської областей України", - йдеться в заяві, оприлюдненій у четвер, 18 липня, пресслужбою міністерства.

Як зазначили у пресслужбі, такі дії РФ є неприхованим втручанням у внутрішні справи України, а також серйозною загрозою безпеці на всьому європейському континенті. "Незважаючи на численні заяви про прагнення якнайшвидшого встановлення миру, Кремль своїми діями демонструє відвертий намір продовжувати гібридну війну проти України", - наголосили у МЗС, додавши також, що укази Кремля щодо "паспортизації" не визнаватимуться українською стороною.

У МЗС України вимагають від російської сторони невідкладного скасування всіх агресивних рішень щодо України. "Вимагаємо від Росії припинити торпедувати мирні зусилля в "нормандському форматі" і у мінському процесі, натомість розпочати виконувати взяті на себе зобов’язання", - наголошено у заяві зовнішньополітичного відомства України.

МЗС також очікує від міжнародних партнерів "невизнання цих російських документів та будь-яких правочинів, посилення індивідуальних та секторальних санкцій як єдиного міжнародного інструменту примусу Кремля до миру".