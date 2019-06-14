 Київ закликав світ відповісти санкціями на російську ″паспортизацію″ Донбасу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.07.2019

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Новини

Київ закликав світ відповісти санкціями на російську "паспортизацію" Донбасу

Україна не визнаватиме укази Кремля щодо "паспортизації" і називає дії РФ втручанням у внутрішні справи України і загрозою європейській безпеці.

Міністерство закордонних справ України

Міністерство закордонних справ України

Міністерство закордонних справ України засудило спробу РФ спростити видачу своїх паспортів українським громадянам Донецької та Луганської областей. "МЗС України рішуче засуджує нову спробу російської влади поширити спрощений порядок прийняття до громадянства РФ на українських громадян - мешканців Донецької і Луганської областей України", - йдеться в заяві, оприлюдненій у четвер, 18 липня, пресслужбою міністерства.

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Міністерство закордонних справ України працює над запровадженням санкцій щодо причетних до видачі російських паспортів жителям непідконтрольних Києву районів Донецької та Луганської областей. (14.06.2019)

Перші кілька десятків жителів "ДНР" та "ЛНР" прибули на територію РФ, де отримали російські паспорти. Щоб стати громадянином РФ, потрібно скласти присягу та пройти дактилоскопію. (14.06.2019)

Як зазначили у пресслужбі, такі дії РФ є неприхованим втручанням у внутрішні справи України, а також серйозною загрозою безпеці на всьому європейському континенті. "Незважаючи на численні заяви про прагнення якнайшвидшого встановлення миру, Кремль своїми діями демонструє відвертий намір продовжувати гібридну війну проти України", - наголосили у МЗС, додавши також, що укази Кремля щодо "паспортизації" не визнаватимуться українською стороною.

У МЗС України вимагають від російської сторони невідкладного скасування всіх агресивних рішень щодо України. "Вимагаємо від Росії припинити торпедувати мирні зусилля в "нормандському форматі" і у мінському процесі, натомість розпочати виконувати взяті на себе зобов’язання", - наголошено у заяві зовнішньополітичного відомства України.

МЗС також очікує від міжнародних партнерів "невизнання цих російських документів та будь-яких правочинів, посилення індивідуальних та секторальних санкцій як єдиного міжнародного інструменту примусу Кремля до миру".

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