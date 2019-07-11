 Київ закликав Москву звільнити затриманих кримських татар | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.07.2019

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Новини

Київ закликав Москву звільнити затриманих кримських татар

Міністерство закордонних справ України наполягає, що міжнародна спільнота має посилити санкційний тиск на Росію через затриманих у Москві кримських татар.

Київ наполягає на звільненні затриманих в Москві кримських татар

Київ наполягає на звільненні затриманих в Москві кримських татар

Міністерство закордонних справ України у четвер, 11 липня, закликало Росію негайно звільнити 45 кримських татар, затриманих раніше вдень у Москві. "Закликаємо міжнародне співтовариство засудити ці неправомірні дії Російської Федерації і посилити політико-дипломатичний і санкційний тиск на державу-агресора з метою припинення порушень прав людини і переслідування кримськотатарського народу, а Російську Федерацію - негайно звільнити незаконно утримуваних в РФ громадян України", - йдеться у заяві відомства.

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Арешти кримських татар правозахисники називають наймасштабнішими репресіями з часу анексії українського півострова Росією. Адвокатка одного з них Ліля Гемеджи розповіла про причини та обставини арештів у інтерв'ю DW. (29.03.2019)

Суд РФ засудив чотирьох осіб з Бахчисарая, що в анексованому РФ Криму, до тривалого позбавлення волі. Їх звинуватили в участі в осередку забороненої в РФ ісламської організації "Хізб ут-Тахрір". (24.12.2018)

МЗС вважає, що розгін 10 липня пікету кримських татар біля Кремля і затримання наступного дня демонструють незмінність репресивної політики Росії щодо кримських татар, спрямованої на їх витіснення з анексованого Росією Криму. Крім того, міністерство вважає рішення Верховного суду РФ у "справі Хізб-ут-Тахрір", яке на кілька місяців скорочує терміни ув'язнення громадян України, знущанням над українськими політичними в'язнями.

Як повідомлялось, 11 липня поліція затримала кілька десятків кримських татар у Москві. Затримані брали участь в акції протесту під будівлею Верховного суду РФ, який розглядав апеляцію у справі членів організації "Хізб-ут-Тахрір". Раніше в рамках цієї справи суд РФ ув'язнив Енвера Мамутова до 17 років в колонії суворого режиму з обмеженням свободи на 1,5 роки, Ремзі Меметов, Рустем Абільтаров, Зеврі Абсеітов отримали по дев'ять років позбавлення волі.

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Нові методи переслідування кримських татар в Криму (19.12.2017)

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