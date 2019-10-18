Київ для батьків і малюків: як активісти роблять місто комфортним (відео)

Сьогодні прогулянки з чотирирічним сином Левком для Ольги Мирцало - суцільне задоволення. Але так було не завжди. Декілька місяців після народження хлопчика родина жила в німецькому Дюссельдорфі. А повернувшись в Україну, Ольга зрозуміла, що в Києві неможливо вести активне соціальне життя батькам з немовлятами. І навіть просто пересуватися містом – ще те випробування. Тоді Оля вирішила об’єднати у спільноту своїх однодумців. Так з’явилася сторінка у Фейсбуці "Київ дружній до батьків та малюків". Про їхні досягнення - у проекті DW #LocalHeroes: