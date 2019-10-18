Київ для батьків і малюків: як активісти роблять місто комфортним (відео)

Нині спільнота "Київ дружній до батьків і малюків" на чолі з Ольгою Мирцало працює над безбар’єрністю міського простору в українській столиці. Як ще поліпшують життя молодих батьків - у проекті DW #LocalHeroes.
Сьогодні прогулянки з чотирирічним сином Левком для Ольги Мирцало - суцільне задоволення. Але так було не завжди. Декілька місяців після народження хлопчика родина жила в німецькому Дюссельдорфі. А повернувшись в Україну, Ольга зрозуміла, що в Києві неможливо вести активне соціальне життя батькам з немовлятами. І навіть просто пересуватися містом – ще те випробування. Тоді Оля вирішила об’єднати у спільноту своїх однодумців. Так з’явилася сторінка у Фейсбуці "Київ дружній до батьків та малюків". Про їхні досягнення - у проекті DW #LocalHeroes:
Майже кожен третій підліток в України був жертвою цькування в інтернеті, зазначається у звіті ЮНІСЕФ. Як вирішити проблему кібербулінгу, агресії та погроз в інтернеті - поради від DW. (23.09.2019)
МОЗ дозволило доступ рідних до важкохворих у реанімаціях, однак лікарні це ігнорують. Анастасія Леухіна, яка втратила дитину в реанімації, ініціювала рух "Пустіть в реанімацію". Про неї - у проекті DW #LocalHeroes. (10.10.2019)
Натхненні шведською школяркою Гретою Тунберг, українські школярі підтримали рух за захист клімату FridaysForFuture. Які їхні вимоги? Про юних кліматичних активістів у проекті DW #LocalHeroes. (26.09.2019)
За рівнем вакцинації Україна опинилася в компанії Сирії, Судану та Сомалі. Аби покласти край цьому "середньовіччю", активісти ГО "Батьки за вакцинацію" розвінчують міфи довкола щеплень. (15.02.2019)