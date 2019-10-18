 Київ для батьків і малюків: як активісти роблять місто комфортним (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 18.10.2019

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Політика й суспільство

Київ для батьків і малюків: як активісти роблять місто комфортним (відео)

Нині спільнота "Київ дружній до батьків і малюків" на чолі з Ольгою Мирцало працює над безбар’єрністю міського простору в українській столиці. Як ще поліпшують життя молодих батьків - у проекті DW #LocalHeroes.

Spielplatz in Berlin Prenzlauer Berg (picture-alliance/dpa/J. Carstensen)

Активні кияни намагаються поліпшити життя батьків з малюками за німецьким прикладом

Сьогодні прогулянки з чотирирічним сином Левком для Ольги Мирцало - суцільне задоволення. Але так було не завжди. Декілька місяців після народження хлопчика родина жила в німецькому Дюссельдорфі. А повернувшись в Україну, Ольга зрозуміла, що в Києві неможливо вести активне соціальне життя батькам з немовлятами. І навіть просто пересуватися містом – ще те випробування. Тоді Оля вирішила об’єднати у спільноту своїх однодумців. Так з’явилася сторінка у Фейсбуці "Київ дружній до батьків та малюків". Про їхні досягнення - у проекті DW #LocalHeroes:

 

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