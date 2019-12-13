 Київ готує візит Володимира Зеленського до Вашингтона | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.12.2019

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Новини

Київ готує візит Володимира Зеленського до Вашингтона

На тлі "українського скандалу", який загрожує президенту США Дональду Трампу імпічментом, готується візит українського голови держави Володимира Зеленського до Вашингтона.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп під час зустрічі в Нью-Йорку 25 вересня

Володимир Зеленський та Дональд Трамп під час зустрічі в Нью-Йорку 25 вересня

Український уряд готує візит президента країни Володимира Зеленського до США, заявив у п'ятницю, 13 грудня, віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба. "Ми працюємо над організацією повноцінного візиту президента Зеленського до США. Запрошення було передано президентом (Дональдом) Трампом президенту Зеленському одразу після виборів", - сказав він, не уточнивши дату візиту, передає телеканал C-SPAN.

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Кулеба також відзначив закон про державний оборонний бюджет США, наголосивши, що допомога США Україні, передбачена ним, зросла на 50 мільйонів доларів порівняно попереднім роком. "Може бути велика політика, потрясіння, але стратегічна природа наших відносин зі США залишається непорушною і ми рухатимемося вперед", - наголосив Кулеба.

Як відомо, Зеленський та президент США вперше зустрілися 25 вересня на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Зараз у США триває так званий "український скандал", спричинений телефонною розмовою Трампа і Зеленського, яка відбулась 25 липня. Трампу закидають, що він намагався змусити Київ розпочати розслідування стосовно Хантера Байдена. З цією метою було заморожено надання Києву виділеної військової допомоги на суму в 400 мільйонів доларів.

Також Трамп нібито вимагав від Зеленського провести розслідування щодо ймовірного втручання України в американські президентські вибори у 2016 році. У зв'язку з цими справами Конгрес почав розслідування, яке загрожує американському президенту імпічментом.

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