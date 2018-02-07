Київ висловив протест Будапешту

МЗС України вручило ноту протесту послу Угорщини в Україні Іштвану Ійдярто. Дипломату вказали на неприйнятність заяв про автономію угорської національної меншини в Україні. Про це йдеться у повідомленні на сайті МЗС, оприлюдненому у вівторок, 3 грудня. Ійдярто також повідомили про неприйнятність блокування угорською стороною діяльності комісії Україна - НАТО.

Як повідомляється, пыд час розмови з угорським послом було додатково наголошено на тому, що закон України "Про освіту" не порушує прав українців угорського походження, а навпаки "надає їм можливості кращої самореалізації в Україні, що наразі було підтверджено Венеціанською комісією".

Нагадаємо, від кінця вересня 2017 року в Україні діє новий закон "Про освіту". Серед іншого він визначає, що в навчальних закладах викладають державною мовою. За програмою кілька предметів можуть викладатися двома й більше мовами - державною, англійською, іншими офіційними мовами Європейського Союзу. Особам, які належать до національних меншин, гарантується право на навчання рідною мовою поряд з українською мовою. Через цей закон між Києвом та Будапештом почався дипломатичний конфлікт. Угорщина почала блокувати засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів.