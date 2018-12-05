 Київ вимагає консультацій країн-учасниць Будапештського меморандуму | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.12.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Київ вимагає консультацій країн-учасниць Будапештського меморандуму

Українське МЗС звернулось до учасників Будапештського меморандуму, щоб провести консультації та примусити Росію припинити агресію.

Україна вимагає припинення російської агресії

Україна вимагає припинення російської агресії

Міністерство закордонних справ України вимагає, щоб країни-підписанти Будапештського меморандуму провели консультації для забезпечення повного дотримання Росією своїх зобов'язань в рамках цього документу та припинення агресії проти України. "Тільки дієві кроки стануть запорукою відновлення довіри до Будапештського меморандуму і заходів міжнародної спільноти щодо зміцнення міжнародного режиму нерозповсюдження", - йдеться у заяві МЗС, опублікованій у середу, 5 грудня.

МЗС наголошує, що Україна відмовилася від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки, які були закріплені Велкобританією, США та РФ в Будапештському меморандумі. Зокрема, ці держави взяли на себе зобов'язання утримуватися від загрози силою або застосування сили проти територіальної цілісності або політичної незалежності України. Відзначається, що держави-гаранти зобов'язалися ніколи не використовувати проти України зброю.

DW.COM

Підкомітет Європарламенту з оборони провів слухання щодо Керченської кризи. В ЄС обіцяють вжити заходів, якщо Росія не звільнить українських моряків. А поки судноплавство протокою лишається заблокованим. (04.12.2018)

DW - про ставлення трьох фаворитів на посаду голови німецького ХДС замість Анґели Меркель на дії Росії щодо України, керченської кризи, санкцій ЄС проти РФ і "Північного потоку-2". (05.12.2018)

Водночас МЗС зазначає, що напад російських військових на кораблі Військово-морських сил України в Чорному морі та Керченській протоці 25 листопада є продовженням збройної агресії проти України, розв'язаної Росією у 2014 році. "Агресія РФ і порушення умов відмови України від ядерної зброї підриває міжнародний режим нерозповсюдження і буде визначати майбутнє відносин з країнами, які можуть вибрати шлях розробки цього типу озброєння", - йдеться в заяві МЗС. Україна вимагає від Росії припинити агресію і в повній мірі дотримуватися взятих зобов'язань.

Як повідомлялося, днями суд у анексованому Криму взяв під арешт на два місяці 24-х українських військових моряків, яких захопили російські спецпризначенці 25 листопада. Росія звинувачує моряків у незаконному перетині свого кордону. Україна це відкидає і наполягає, що їхній статус - військовополонені. НАТО, США й низка країн Європи різко засудили інцидент із захопленням трьох кораблів ВМС України і моряків у районі Керченської протоки. Після цих подій в низці регіонів України до 26 грудня запровадили воєнний стан.

Дивитись відео 02:36
Now live
02:36 хв

Конфлікт в Азовському морі: настрої з російського боку Керченського мосту (04.12.2018)

Аудіо й відео до теми

Конфлікт в Азовському морі: настрої з російського боку Керченського мосту (04.12.2018)  

Також за темою

Russland Ukraine Krim Konflikt

Керченська криза: як євродепутати вимагали дій від ЄС і НАТО 04.12.2018

Підкомітет Європарламенту з оборони провів слухання щодо Керченської кризи. В ЄС обіцяють вжити заходів, якщо Росія не звільнить українських моряків. А поки судноплавство протокою лишається заблокованим.

Ukraine Mariupol Hafen

Омелян: Росія частково розблокувала українські порти на Азовському морі 04.12.2018

Кораблі знову проходять Керченською протокою до портів Маріуполя і Бердянська на Азовському морі, повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Russland Krim | Schiff versperrt Durchfahrt an der Straße von Kertsch

Керченська криза і паралельна правова реальність 26.11.2018

Обстріл російськими військовими кораблями українських у Керченській протоці став новою віхою в конфлікті між Москвою і Києвом. Не лише Україна, але й Росія посилається на міжнародне право. Експертів це дивує.

Реклама

Докладно

Вхід до Центральноєвропейського університету в Будапешті

З Будапешта до Відня

Центральноєвропейський університет переїжджає під тиском Орбана. 

Термінал D аеропорту Бориспіль

Kyiv Boryspil Express: перший млинець глевкий

Менш ніж за тиждень роботи Kyiv Boryspil Express вже двічі ламався. Чому так сталося, пояснюють експерти. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  