Київ вимагає консультацій країн-учасниць Будапештського меморандуму

Міністерство закордонних справ України вимагає, щоб країни-підписанти Будапештського меморандуму провели консультації для забезпечення повного дотримання Росією своїх зобов'язань в рамках цього документу та припинення агресії проти України. "Тільки дієві кроки стануть запорукою відновлення довіри до Будапештського меморандуму і заходів міжнародної спільноти щодо зміцнення міжнародного режиму нерозповсюдження", - йдеться у заяві МЗС, опублікованій у середу, 5 грудня.

МЗС наголошує, що Україна відмовилася від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки, які були закріплені Велкобританією, США та РФ в Будапештському меморандумі. Зокрема, ці держави взяли на себе зобов'язання утримуватися від загрози силою або застосування сили проти територіальної цілісності або політичної незалежності України. Відзначається, що держави-гаранти зобов'язалися ніколи не використовувати проти України зброю.

Водночас МЗС зазначає, що напад російських військових на кораблі Військово-морських сил України в Чорному морі та Керченській протоці 25 листопада є продовженням збройної агресії проти України, розв'язаної Росією у 2014 році. "Агресія РФ і порушення умов відмови України від ядерної зброї підриває міжнародний режим нерозповсюдження і буде визначати майбутнє відносин з країнами, які можуть вибрати шлях розробки цього типу озброєння", - йдеться в заяві МЗС. Україна вимагає від Росії припинити агресію і в повній мірі дотримуватися взятих зобов'язань.

Як повідомлялося, днями суд у анексованому Криму взяв під арешт на два місяці 24-х українських військових моряків, яких захопили російські спецпризначенці 25 листопада. Росія звинувачує моряків у незаконному перетині свого кордону. Україна це відкидає і наполягає, що їхній статус - військовополонені. НАТО, США й низка країн Європи різко засудили інцидент із захопленням трьох кораблів ВМС України і моряків у районі Керченської протоки. Після цих подій в низці регіонів України до 26 грудня запровадили воєнний стан.