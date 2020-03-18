Київ вимагає від Угорщини виправити помилку з Кримом

На центральному угорському телеканалі "М1" з'явився відеосюжет, в якому Крим було позначено територією РФ. У цьому зв'язку посольство України в Угорщині звернулося у четвер, 6 грудня, до телеканалу та міністерства зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини з вимогою виправити помилку, інформує "Інтерфакс-Україна".

"У зв'язку з появою на центральному угорському телеканалі "М1" відеосюжету, в якому Крим позначено територією РФ, посольство звернулося до телеканалу та до міністерства зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини з вимогою щодо виправлення напису", - повідомляє посольство України в Угорщині у Facebook.

У відомстві висловили сподівання, що зазначений випадок є непорозумінням, а не свідомою дією, враховуючи постійну і чітку підтримку Угорщиною територіальної цілісності України. "Водночас ми не можемо залишати такі помилки без реагування. Очікуємо, що напис на відео, яке можна і зараз знайти в інтернеті, буде виправлений відповідно до міжнародного права та офіційної позиції Угорщини. Розраховуємо, що в подальшому подібні випадки не повторюватимуться", - йдеться в повідомленні.

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