Київ вимагає від Білорусі звільнити затриманих українців

Україна вимагає від влади Білорусі якомога швидше звільнити затриманих у Мінську українських правозахисників і журналістів Костянтина Рєуцького та Євгена Васильєва. Відповідну заяву в четвер, 13 серпня, зробив керівник Офісу президента (ОП) України Андрій Єрмак.

За словами Єрмака, обох українських громадян білоруські правоохоронці затримали без жодних законних підстав. Рєуцький та Васильєв перебували у Білорусі, аби з'ясувати достовірну інформацію про те, що відбувається у країні, йдеться у повідомленні на сайті президента України.

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"За інформацією української сторони, вони не порушували жодних законів Республіки Білорусь, не брали участі в жодних заворушеннях чи масових акціях, не мали при собі заборонених предметів чи матеріалів", - заявив Єрмак.

МЗС працює над звільненням українців

Також Єрмак зазначив, що міністерство закордонних справ України активно працює через дипломатичне представництво у Білорусі над звільненням затриманих українських громадян.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що його відомство вже передало білоруським колегам дві ноти з вимогою надати інформацію про усіх затриманих з початку протестів українських громадян, а також місце їхнього перебування. За словами Кулеби, Мінськ цих даних не надає, і український консул змушений об'їжджати усі слідчі ізолятори, аби знайти громадян України.

Українці, затримані у Білорусі

Інформацію про затримання Рєуцького і Васильєва в українському МЗС підтвердили напередодні. Кулеба заявив про затримання ще однієї громадянки України, Оксани Альошиної.

Раніше у МЗС також повідомляли про затримання у Вітебську дев'ятьох українців, яких, утім, згодом відпустили.