 Київ вимагає від Білорусі звільнити затриманих українців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.08.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Київ вимагає від Білорусі звільнити затриманих українців

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив про звернення до Мінська з вимогою якомога швидше звільнити незаконно затриманих українців.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак

Україна вимагає від влади Білорусі якомога швидше звільнити затриманих у Мінську українських правозахисників і журналістів Костянтина Рєуцького та Євгена Васильєва. Відповідну заяву в четвер, 13 серпня, зробив керівник Офісу президента (ОП) України Андрій Єрмак.

За словами Єрмака, обох українських громадян білоруські правоохоронці затримали без жодних законних підстав. Рєуцький та Васильєв перебували у Білорусі, аби з'ясувати достовірну інформацію про те, що відбувається у країні, йдеться у повідомленні на сайті президента України.

Читайте також: МЗС радить українцям утриматися від поїздок у Білорусь

"За інформацією української сторони, вони не порушували жодних законів Республіки Білорусь, не брали участі в жодних заворушеннях чи масових акціях, не мали при собі заборонених предметів чи матеріалів", - заявив Єрмак.

МЗС працює над звільненням українців

Також Єрмак зазначив, що міністерство закордонних справ України активно працює через дипломатичне представництво у Білорусі над звільненням затриманих українських громадян.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що його відомство вже передало білоруським колегам дві ноти з вимогою надати інформацію про усіх затриманих з початку протестів українських громадян, а також місце їхнього перебування. За словами Кулеби, Мінськ цих даних не надає, і український консул змушений об'їжджати усі слідчі ізолятори, аби знайти громадян України.

Українці, затримані у Білорусі

Інформацію про затримання Рєуцького і Васильєва в українському МЗС підтвердили напередодні. Кулеба заявив про затримання ще однієї громадянки України, Оксани Альошиної.

Раніше у МЗС також повідомляли про затримання у Вітебську дев'ятьох українців, яких, утім, згодом відпустили.

Дивитись відео 01:51

Як білоруси шукають затриманих рідних (13.08.2020)

Також за темою

Ukraine Außenminister Dmytro Kuleba

МЗС радить українцям утриматися від поїздок у Білорусь 13.08.2020

Дмитро Кулеба зазначив, що українцям не варто відвідувати Білорусь до стабілізації ситуації в цій країні. Він наголосив, що МЗС захищатиме права затриманих у Білорусі українців.

Minsk Bewaffnete Polizei EInsatz Demonstranten

У Мінську затримали двох українських громадян 12.08.2020

У Мінську затримали двох громадян України. За даними ЗМІ, вони є волонтерами благодійної організації "Восток SOS". Посольство України в Білорусі намагається розшукати, де їх утримують.

Belarus Minsk Proteste nach Präsidentschaftswahl

Білоруси шукають в СІЗО та лікарнях родичів, затриманих на протестах 12.08.2020

Під час акцій протестів, що спалахнули після президентських виборів у Білорусі, затримали уже кілька тисяч людей. Про долю багатьох з них нічого не відомо. Людей шукають у в'язницях та СІЗО по всій країні.

Реклама

Докладно

Силовики на вулицях Мінська, 11 серпня 2020 року

Надзвичайний стан? Правозахисники про ситуацію у Білорусі

Валентин Стефанович із центру "Вясна" оцінив дії влади Білорусі під час протестів та не виключив надзвичайного стану.  

Льонокомбінат у місті Орша

Білорусь: економічний бік кризи

Der Wahlausgang in Belarus, die Proteste in vielen Städten, die Enttäuschung im Land haben auch wirtschaftliche Gründe.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  