 Київські судді вимагають відкрити справу проти Порошенка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.04.2019

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Новини

Київські судді вимагають відкрити справу проти Порошенка

Через тиск на судову гілку влади судді Окружного адмінсуду Києва вимагають поставити перед парламентом питання про ініціювання процедури імпічменту чинного президента України Петра Порошенка.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

Судді колегії Окружного адміністративного суду міста Києва, яка ухвалила рішення про визнання незаконною націоналізацію "ПриватБанку", вимагають порушити кримінальну справу проти чинного президента України Петра Порошенка. У вівторок, 23 квітня, вони звернулися до голови Вищої ради правосуддя із заявами про втручання в їхню діяльність.

Також до керівників Генеральної прокуратури України (ГПУ) та Державного бюро розслідування (ДБР) від суддів надійшли заяви про вчинення кримінального правопорушення, повідомляє прес-служба суду.

DW.COM

Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення про виведення ПАТ КБ "Приватбанк" з ринку за участі держави і назвав його протиправним. (18.04.2019)

Суд у Києві визнав незаконною націоналізацію "ПриватБанку" 2016 року за позовом його екс-власника Ігоря Коломойського. DW з'ясовувала, які наслідки матиме це рішення для України. (18.04.2019)

Український олігарх Ігор Коломойський в інтерв'ю "ЕП" заявив, що влада має відповісти за націоналізацію "Приватбанку", а президент Петро Порошенко - визнати, що вона була помилкою. (18.04.2019)

Петро Порошенко звернувся до Нацбанку з проханням укомплектувати філії "Приватбанку" готівкою і забезпечити їхню безперешкодну роботу. (19.04.2019)

Суд скасував рішення Національного банку щодо переліку пов'язаних з "Приватбанком" осіб, яке було ключовим в процедурі його націоналізації. Нацбанк обіцяє оскаржити цей вирок. (19.04.2019)

"Судді просять розпочати досудове розслідування стосовно глави держави, міністра юстиції та голови НБУ", - йдеться на сайті судової інстанції. Так само колегія суддів вимагає притягти винних осіб до кримінальної відповідальності.

Як зазначають судді, керівництво держави, коментуючи їхнє рішення про визнання незаконною націоналізації "ПриватБанку", зробило заяви, які є "прямою загрозою судовій системі України", та "посяганням на її незалежність і неупередженість".

Судді вважають, що такі дії президента, керівників Нацбанку та мін'юсту були здійснені з метою тиску на склад суду та мають ознаки злочину. Водночас заяви названих осіб, зокрема, щодо звернення до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС) були спрямовані без належних на це правових підстав, адже законодавчо вони не мають таких повноважень, наголошується у повідомленні на сайті суду. 

Судді просять вжити реальних заходів для їхнього захисту та задля уникнення повторення таких випадків у майбутньому, а також виступають за порушення перед парламентом питання про ініціювання процедури імпічменту чинного президента.

Як повідомлялося, 18 квітня Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення про виведення ПАТ КБ "Приватбанк" з ринку за участі держави і назвав його протиправним. Згодом судді цього ж суду ухвалили ще одне рішення щодо процедури націоналізації "Приватбанку", задовольнивши вимоги позивача - підконтрольної колишньому акціонеру банку Ігорю Коломойському кіпрської компанії Triantal Investments Ltd - у частині скасування рішення Нацбанку, яким визначено перелік пов'язаних з "Приватбанком" фізичних та юридичних осіб.

Нацбанк та міністерство фінансів пообіцяли оскаржити ці рішення. Своєю чергою, Петро Порошенко заявив, що можливе повернення "Приватбанку" Коломойському "загрожує втратою грошей десяткам мільйонів клієнтів, а країні в цілому - дефолтом та новою економічною кризою".

 

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