Київського "мінера" заарештували на 60 днів із можливістю застави

Затриманого через погрози підірвати міст Метро у Києві колишнього військового Олексія Белька заарештували на 60 днів із можливістю внесення застави розміром 288 тисяч гривень. Відповідне рішення прийняв у п'ятницю, 20 вересня, Дніпровський районний суд Києва. При внесенні застави ексвійськового буде поміщено під домашній арешт з носінням електронного браслета.

Водночас суд відмовив міністру внутрішніх справ Арсену Авакову, командиру спецназу КОРД Миколі Путію та депутатці Верховної Ради Яні Зінкевич ("Євросолідарності") у видачі їм Олексія Белька на поруки.

На початку засідання Белько заявив, що шкодує про свій вчинок. "Я розумію, що це кінчений вчинок, але іншого виходу не знайшов", - сказав він, передає агенція "Українські новини". Однією з причин своїх дій він назвав безпідставне звільнення з армії. Він також заперечив вживання алкоголю або наркотиків та повідомив, що вживав знеболювальне через травму спини. Тому, за його словами, під час інциденту на мосту він був у нетверезому стані через вживання препаратів. Белько зазначив, що в армії пережив кілька нервових зривів, але не отримав кваліфікованої медичної допомоги.

Напередодні начальник головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко повідомив, що Белька не будуть обвинувачувати за статтею "підготовка теракту". Йому було висунути підозри лише за статтями Кримінального кодексу про хуліганство та неправдиве повідомлення про мінування.

Нагадаємо, що 18 вересня Олексій Белько погрожував підірвати міст Метро в Києві. Жодних чітких вимог чоловік не висував. Його затримала поліція. Чоловік повідомив, що є уродженцем Ялти і зареєстрований як внутрішньо переміщена особа. При цьому в анексованому Росією Криму залишився його 16-річний син.

За даними ЗМІ, Белько брав участь в операції на Сході України, має звання старшого сержанта, обіймав посаду начальника радіостанції радіоцентру польового вузла зв'язку військової частини А 3628, розташованої в Броварах у Київській області. Раніше в нього вже вилучали вибухівку.