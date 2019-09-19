Київського "мінера" заарештували на 60 днів із можливістю застави

Затриманого через погрози підірвати міст Метро у Києві колишнього військового Олексія Белька заарештували на 60 днів із можливістю внесення застави розміром 288 тисяч гривень. Відповідне рішення прийняв у п'ятницю, 20 вересня, Дніпровський районний суд Києва. При внесенні застави ексвійськового буде поміщено під домашній арешт з носінням електронного браслета.
Водночас суд відмовив міністру внутрішніх справ Арсену Авакову, командиру спецназу КОРД Миколі Путію та депутатці Верховної Ради Яні Зінкевич ("Євросолідарності") у видачі їм Олексія Белька на поруки.
На початку засідання Белько заявив, що шкодує про свій вчинок. "Я розумію, що це кінчений вчинок, але іншого виходу не знайшов", - сказав він, передає агенція "Українські новини". Однією з причин своїх дій він назвав безпідставне звільнення з армії. Він також заперечив вживання алкоголю або наркотиків та повідомив, що вживав знеболювальне через травму спини. Тому, за його словами, під час інциденту на мосту він був у нетверезому стані через вживання препаратів. Белько зазначив, що в армії пережив кілька нервових зривів, але не отримав кваліфікованої медичної допомоги.
Напередодні начальник головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко повідомив, що Белька не будуть обвинувачувати за статтею "підготовка теракту". Йому було висунути підозри лише за статтями Кримінального кодексу про хуліганство та неправдиве повідомлення про мінування.
Нагадаємо, що 18 вересня Олексій Белько погрожував підірвати міст Метро в Києві. Жодних чітких вимог чоловік не висував. Його затримала поліція. Чоловік повідомив, що є уродженцем Ялти і зареєстрований як внутрішньо переміщена особа. При цьому в анексованому Росією Криму залишився його 16-річний син.
За даними ЗМІ, Белько брав участь в операції на Сході України, має звання старшого сержанта, обіймав посаду начальника радіостанції радіоцентру польового вузла зв'язку військової частини А 3628, розташованої в Броварах у Київській області. Раніше в нього вже вилучали вибухівку.
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Обвалені мости: від Генуї до Києва
Автоміст у Генуї, Італія
14 серпня 2018 року частково обвалився чотирисмуговий автомобільний міст у Генуї. Обвал ділянки мосту стався під час сильного штормового вітру. Понад 30 автомобілів та декілька вантажівок впали з 45-метрової висоти. Була зруйнована 200-метрова секція мосту над промисловим районом. Загинули щонайменше 38 людей. Причини з'ясовують.
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Обвалені мости: від Генуї до Києва
Пішохідний міст в Маямі, США
Пішохідний міст між кампусом Міжнародного університету Флориди і містом Світвотер встановили над автомагістраллю із сімома смугами 10 березня 2018 року. Роком раніше один із студентів загинув, намагаючись перетнути цю автомагістраль. Конструкцію спорудили за методом "прискореного спорудження мостів". А вже менш ніж за тиждень, 15 березня, 950-тонний міст упав, забравши життя майже десятка людей.
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Обвалені мости: від Генуї до Києва
Міст Chirajara, Колумбія
Конструкція завдовжки 446 метрів мала поєднати між собою два тунелі. Проте коли у січні 2018 року дві частини мосту мали з'єднати, один з пілонів зламався. Дев'ятеро робітників загинули на місці, ще один помер у лікарні. Причина обвалу - помилка конструкції. З цієї ж причини будь-якої миті могла впасти й друга частина мосту. Тож у липні міст підірвали (на фото).
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Обвалені мости: від Генуї до Києва
Шулявський шляхопровід, Україна
У лютому 2017 року обвалилася частина Шулявського шляхопроводу в Києві. Його визнали аварійним ще у 2007 році. Після двох пожеж - у 2005 і 2007 роках - 30 відсотків несучої спроможності мосту було втрачено. Тоді на ремонт мосту виділили три мільйони гривень, однак шляхопровід таки обвалився. Офіційна причина - корозія бетону консолі від удару чи навантаження. На щастя, обійшлося без жертв.
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Обвалені мости: від Генуї до Києва
Міст поблизу Студенки, Чехія
8 серпня 2008 року робітники саме ремонтували міст, коли той обвалився на залізничне полотно. Водночас у напрямку мосту рухався пасажирський потяг "Краків - Прага". На швидкості 120 км/год потяг врізався в уламки мосту. Внаслідок катастрофи 8 людей загинули, майже сотня зазнала поранень.Причина падіння мосту остаточно не з'ясована, але конструкція виказувала низку недоліків.
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Обвалені мости: від Генуї до Києва
Міст через Міссісіпі, США
Міст завдовжки 581 метр поєднував дві частини Міннеаполіса. Зазвичай автомобілі перетинали річку Міссісіпі на восьми смугах. Однак за кілька днів до обвалення мосту на ньому розпочали ремонтні роботи, тому вільною була лише одна смуга. 1 серпня 2007 року, в годину пік, міст обвалився, забравши життя 13 людей. Причина обвалу - помилка в конструкції.
Автор: Дженніфер Ваґнер, Тетяна Бондаренко