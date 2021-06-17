"Київський діалог" у Берліні: "марсіани", реформи й корупція

Багато хто в Німеччині незадоволений темпами українських реформ, мовляв, вони втілюються дуже повільно. На що з Києва відповідають, що лише у блокбастері можна вкластися за дві години, і пропонують набратися терпіння.