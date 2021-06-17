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Дискусії на конференції "Київський діалог" в Берліні точаться головно навколо дій Росії в Україні та належної реакції Заходу на політику Москви. Представники Зелених наполягають на жорсткішій лінії щодо РФ.
Європейське законодавство не допоможе Україні побороти корупцію, якщо у керівництва країни не буде політичної волі до глибоких перетворень. На цьому наголошували експерти на конференції «Київський діалог».
Серед гостей українсько-німецького форуму «Київський діалог», який цього тижня відбудеться в столиці України, Маріанне Біртлер - Уповноважена німецького уряду по роботі із архівами таємної поліції колишньої НДР.