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"Київський діалог"

Порушення прав людини в анексованому Криму: вихід є?

Порушення прав людини в анексованому Криму: вихід є? 17.06.2021

Ситуація з правами людини у Криму близька до "катастрофічної", кажуть правозахисники. Які механізми впливу є в розпорядженні Києва та міжнародних партнерів? Про це йшлося у дискусії в межах "Київського діалогу".

Київський діалог: Децентралізація у форматі Open Space

"Київський діалог": Децентралізація у форматі Open Space 28.10.2017

Українці мало долучатаються до діалогу з владою про проблеми своїх міст, нарікають управлінці. На конференції у Києві вони обмінються з німецькими колегами досвідом залучення громади до самоврядування.
Київський діалог у Берліні: марсіани, реформи й корупція

"Київський діалог" у Берліні: "марсіани", реформи й корупція 22.06.2016

Багато хто в Німеччині незадоволений темпами українських реформ, мовляв, вони втілюються дуже повільно. На що з Києва відповідають, що лише у блокбастері можна вкластися за дві години, і пропонують набратися терпіння.
Київський діалог у Берліні: німецькі Зелені пропонують жорсткішу політику щодо Росії

"Київський діалог" у Берліні: німецькі Зелені пропонують жорсткішу політику щодо Росії 21.06.2016

Дискусії на конференції "Київський діалог" в Берліні точаться головно навколо дій Росії в Україні та належної реакції Заходу на політику Москви. Представники Зелених наполягають на жорсткішій лінії щодо РФ.
На Київському діалозі розкритикували конституційну реформу від президента

На "Київському діалозі" розкритикували конституційну реформу від президента 14.10.2015

Учасники українсько-німецького форуму "Київський діалог" рекомендують переглянути закон про децентралізацію влади в Україні і зробити зміни до Конституції більш прозорими.
Київський діалог виробляє рекомендації українським політикам

"Київський діалог" виробляє рекомендації українським політикам 13.10.2015

Права людини, реформи, проблема Криму і війна на Донбасі стали головними темами дискусій україно-німецької конференції "Київський діалог".
Київський діалог: як Україні провести реформи і люстрацію?

"Київський діалог": як Україні провести реформи і люстрацію? 23.09.2014

Головними темами дводенної конференції "Київський діалог" у Берліні стали реформи, боротьба з корупцією та люстрація в Україні.
Діти трудової міграції: освіта сумнівної якості замість уваги батьків

Діти трудової міграції: освіта сумнівної якості замість уваги батьків 05.03.2012

Вирушаючи на заробітки, аби забезпечити своїх дітей освітою, українці ризикують отримати суспільство соціальних сиріт, застерегли експерти під час українсько-німецького форуму "Київський діалог".
Скасування віз піде на користь і Україні, і Євросоюзу

Скасування віз піде на користь і Україні, і Євросоюзу 02.03.2012

Візова лібералізація не зумовить масову еміграцію українців, а дозволить заохотити громадянське суспільство в Україні, переконані учасники українсько-німецького форуму "Київський діалог".
Журналістика в Україні – вимираюча професія?

Журналістика в Україні – вимираюча професія? 06.06.2011

Журналістика в Україні – професія контрастів. Одні приймають з нагоди професійного свята нагороди від президента. Інші протестують проти посилення проявів цензури та критикують зниження професійного рівня журналістики.
Демократія по-українськи: крок вперед, два назад

Демократія по-українськи: крок вперед, два назад 03.06.2011

Новий закон про вибори до Верховної Ради є великим кроком назад, а історія його виникнення - яскраве свідчення деградації парламентаризму в Україні. Такі оцінки пролунали під час конференції «Київський діалог».
Україна сповзає до однопартійної системи

Україна "сповзає до однопартійної системи" 03.06.2011

У Києві стартував VII міжнародний форум "Київський діалог", який цього року має назву "Вибори - партії - політичні рухи". Однією з головних тем став аналіз проекту нового українського виборчого закону.
Боротьба з корупцією: «Коли в тебе відбирають бізнес, європейські закони не допоможуть»

Боротьба з корупцією: «Коли в тебе відбирають бізнес, європейські закони не допоможуть» 29.10.2010

Європейське законодавство не допоможе Україні побороти корупцію, якщо у керівництва країни не буде політичної волі до глибоких перетворень. На цьому наголошували експерти на конференції «Київський діалог».
Боротьба з корупцією вимагає системного підходу

Боротьба з корупцією вимагає системного підходу 29.10.2010

У Києві за сприяння німецького фонда Науманна, відкрилася конференція "Шостий Київський діалог", присвячена стратегії боротьби з корупцією в політиці, економіці та управлінні".
Злочини сталінізму й досі під грифом таємно

Злочини сталінізму й досі під грифом "таємно" 24.10.2008

На четвертій українсько-німецькій конференції «Київський діалог» науковці, політичні діячі обох країн говорили про історію та політику пам’яті в Україні та Європі.
Маріанне Біртлер: «Ми маємо що протиставити тим, хто намагається перекрутити історію»

Маріанне Біртлер: «Ми маємо що протиставити тим, хто намагається перекрутити історію» 22.10.2008

Серед гостей українсько-німецького форуму «Київський діалог», який цього тижня відбудеться в столиці України, Маріанне Біртлер - Уповноважена німецького уряду по роботі із архівами таємної поліції колишньої НДР.
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