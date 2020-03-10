Київське "Динамо" звільнило головного тренера Олексія Михайличенка

Футбольний клуб "Динамо" (Київ) заявив про звільнення головного тренера клубу Олексія Михайличенка. У заяві "Динамо", що була оприлюднена у понеділок, 20 липня, висловлюється подяка Михайличенку та його асистентам Вадиму Євтушенку, Сергію Федорову та Михайлу Михайлову, але водночас наголошується, що підготовку до наступного сезону "Динамо" розпочне з новим тренерським штабом.

"Отримавши команду по ходу сезону, цей тренерський штаб доклав максимум зусиль заради виконання завдань, поставлених на сезон. Як наслідок, "Динамо" виграло Кубок України та посіло друге місце у чемпіонаті, яке дає право змагатися за участь у груповому етапі Ліги чемпіонів УЄФА", - йдеться у заяві.

Читайте також: ФФУ оштрафувала "Динамо" за расизм фанів під час матчу проти "Шахтаря"

"Водночас керівництво клубу та численну армію динамівських уболівальників не може задовільнити поточний рівень гри команди, відсутність прогресу, достатнього для боротьби за звання чемпіона України та гідного виступу у європейських клубних турнірах. Для цього гра "Динамо" має вийти на якісно інший рівень", - зазначається у повідомленні на офіційному сайті клубу. Про те, хто очолить команду в новому сезоні, буде повідомлено пізніше.

Читайте також: УЄФА переказала сотні мільйонів євро для ФФУ офшору, пов'язаному з Суркісом - Spiegel

У чемпіонаті України, який завершився 19 липня, "Динамо" посіло друге місце і було на межі непотрапляння у кваліфікацію Ліги чемпіонів. В заключному турі "біло-сині" поступилися "Колосу" з селища Ковалівка Васильківсього району Київської області з рахунком 2-0, і лише нічия в паралельній зустрічі між "Зорею" і "Десною" дозволило клубу потрапити в кваліфікацію Ліги чемпіонів.

За підсумками Чемпіонату України столичний клуб відстав від донецького "Шахтаря", який став чемпіоном вчетверте поспіль, на 23 очки. Така різниця між чемпіоном і срібним призером стала рекордною для чемпіонатів України. Попередній рекорд належав "Динамо". У сезоні - 1999/2000 "біло-сині" відірвалися від "Шахтаря" на 18 очок.