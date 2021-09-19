КиївПрайд-2021: на Марш рівності вийшли тисячі людей

"Країна для всіх. Закони для життя. Держава для безпеки". Такою була тема цьогорічного ювілейного Маршу рівності "КиївПрайд-2021", який вдесяте пройшов у центрі української столиці у неділю, 19 вересня. Організатори заявили, що в заході взяли участь сім тисяч людей. Поліція свою оцінку кількості учасників поки що не називала.

Прайд на підтримку законопроєкту

Демонстранти вийшли на вулицю з вимогою до влади ухвалити на осінній сесії парламенту урядовий законопроєкт №5488, яким передбачено внесення змін до національного законодавства щодо боротьби з дискримінацією та посилення відповідальності за злочини, мотивовані гомофобією, трансфобією та іншими проявами нетерпимості.

"Цей законопроєкт важливий для нас, бо в Україні все ще є випадки, коли на людей нападають, б’ють через те, що у них нетрадиційна сексуальна орієнтація. Поліція часто такі злочини реєструє просто як хуліганство, але ж всі розуміють, чому все так відбувається. Ми не хочемо, аби на нас влаштовували сафарі праворадикали лише через не той колір волосся", - каже учасниця маршу, координаторка трансгендерного напрямку громадської організації "Інсайт" Інна Іриськіна, тримаючи в руках банер на підтримку ухвалення законопроєкту.

"Ми перестали боятися"

Раніше організатори "КиївПрайд-2021" оголосили маніфест, який закликає до реформування правоохоронної системи, зокрема поліції, прокуратури та судової системи для забезпечення здатності розслідувати злочини, скоєні на ґрунті нетерпимості. У документі також міститься заклик знайти законодавче рішення для недопущення мови ворожнечі та унеможливити в публічному просторі заклики до дискримінації та насильства на адресу ЛГБТ-спільноти. Ще одна вимога маніфесту - активізувати зусилля органів влади на шляху до визнання в Україні цивільних партнерств між людьми однієї статі.

Учасники Маршу рівності в Києві

"Ми хочемо показати всім, що ми існуємо і хочемо мати ті ж самі права, що і інші. Ми - це люди, які хочуть бути самими собою, але не мають такої можливості в Україні і наражаються на небезпеку. Я боялася, коли їхала сюди, але побачила, скільки людей тут, всі відстоюють права людини. То мені стало спокійніше і я більше не боюся. У нас поступово, але є зміни", - ділиться своїми враженнями 22-річна ІТ-шниця Катерина.

Читайте також: Європарламент засудив порушення прав ЛГБТК у країнах ЄС

Олександр Нікулін, який є волонтером громадської організації "Боротьба за права", та представляє людей з інвалідністю, каже, що відвідує "КиївПрайд" з 2015 року, і що з цього часу ставлення до "інакшості" в Україні значно змінилася. "Ще бувають напади на офіси організацій, які відстоюють права ЛГБТ. У 2015 році на прайді було дуже мало людей, вони збиралися на околицях Києва, переховувалися, і це закінчилося побиттям, а зараз - погляньте скільки людей. Ми перестали боятися. Є відчуття, що ми рухаємося у правильному напрямку", - зауважує Нікулін.

Яскраві учасники та учасниці "КиївПрайду-2021"

Організатори маршу під час онлайн-реєстрації на акцію проінструктували всіх учасників заходу про правила безпеки, зокрема, як поводитися, коли під час акції починаються провокації, і як безпечно покинути територію, де проводився марш. Безпеку під час проведення Маршу рівності гарантували кілька тисяч правоохоронців, які перекрили центр Києва спецмашинами та живим коридором, аби "КиївПрайд-2021" відбувся без порушень.

Читайте також: Cлідами угорського прем'єра Орбана? Що чекає на ЛГБТ-спільноту в Румунії

На заході були присутні також представники іноземних посольств, зокрема, посол Швеції в Україні Тобіас Тіберг, депутати Верховної Ради та Київради. Головним гаслом ходи цього року було: "Пліч-о-пліч на захист рівноправності".

"Це вже 10-й прайд, він пройшов успішно, спокійно. Провокацій, крім жінки, яка лягла на дорозі і намагалася перегородити рух колони, не було", - сказала директорка громадської організації "КиївПрайд" Лені Емсон на пресбрифінгу після завершення маршу.

Противники Маршу рівності впевнені, що він загрожує нацбезпеці

Близько півсотні противників проведення Маршу рівності, серед яких були, зокрема, представники організацій "Традиція і порядок", "Правий сектор", "Християнський фронт" та інші, поряд з місцем проведення маршу розгорнули кілька банерів, де йшлося про те, що "пропаганда гомосексуалізму загрожує національній безпеці України". Їх від учасників Маршу рівності відділяв кордон поліції.

Противниця ЛГБТ-спільноти виступає перед журналістами

Однак одна з учасниць "антипрайду" таки потрапила до колони Маршу рівності, де почала перед камерами журналістів негативно висловлюватися про гомосексуальність. Вона представилася головою організації "Проти ЛГБТ в Україні" Маргаритою Коротких. "Ми - за сім'ю, за здорове суспільство. Ми готові лікувати геїв і леcбійок, надавати їм психологічну допомогу, бо у них було недостатньо любові, у них дитячі травми", - заявила вона. На цьому виступи противників проведення "КиївПрайду" закінчилися.

Після завершення Маршу рівності організатори попросили учасників "КиївПрайду" задля їхньої безпеки зняти "веселковий" одяг та сховати аналогічні атрибути. Їх провели до станції метро "Площа Льва Толстого", яка була закрита для інших пасажирів, і звідти потяги розвезли учасників акції в різні куточки Києва.

Читайте також: "Фатальні наслідки": Єврокомісія карає копійкою гомофобні польські регіони

У поліції Києва заявили, що Марш рівності "КиївПрайд-2021" пройшов в українській столиці без порушень громадського порядку. "Безпеку громадян забезпечували працівники всіх структурних підрозділів, зокрема поліція діалогу, кінологи та вибухотехніки, співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій, військовослужбовці Національної гвардії, завдяки чому жодних правопорушень не зафіксовано", - повідомив відділ комунікації поліції Києва.