Києву передали 64 засуджених, які відбували покарання у самопроголошеній "ЛНР"

64 засуджених, які відбували покарання на тимчасово непідконтрольних Києву окремих районах Луганської області, у середу, 24 липня, передали Україні, повідомив заступник міністра юстиції Денис Чернишов. Передача відбулась у місті Щастя на Луганщині.

"Сьогодні, за сприяння офісу уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та особисто Людмили Денісової, відбулася передача ще 64-х засуджених, які відбували покарання в місцях позбавлення волі на тимчасово непідконтрольній Україні території Луганської області", - написав Чернишов на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Як уточнила Денісова, йдеться про осіб, які на час окупації Донбасу були затримані або відбували покарання за вчинені злочини.

За словами представника міністерства юстиції, з грудня 2018 року переміщено 319 осіб. Загалом, повідомляє Чернишов, з 2014 року на контрольовану Україною територію повернули 554 людини, з них 223 - з непідконтрольної Києву території Донецької області та 12 осіб - з Криму.