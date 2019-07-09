Києву передали 64 засуджених, які відбували покарання у самопроголошеній "ЛНР"

Передача засуджених осіб з непідконтрольних Києву територій Луганщини відбулась у місті Щастя. З грудня 2018 року звідти переміщено уже 319 осіб.
64 засуджених, які відбували покарання на тимчасово непідконтрольних Києву окремих районах Луганської області, у середу, 24 липня, передали Україні, повідомив заступник міністра юстиції Денис Чернишов. Передача відбулась у місті Щастя на Луганщині.
"Сьогодні, за сприяння офісу уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та особисто Людмили Денісової, відбулася передача ще 64-х засуджених, які відбували покарання в місцях позбавлення волі на тимчасово непідконтрольній Україні території Луганської області", - написав Чернишов на своїй сторінці у соцмережі Facebook.
Як уточнила Денісова, йдеться про осіб, які на час окупації Донбасу були затримані або відбували покарання за вчинені злочини.
За словами представника міністерства юстиції, з грудня 2018 року переміщено 319 осіб. Загалом, повідомляє Чернишов, з 2014 року на контрольовану Україною територію повернули 554 людини, з них 223 - з непідконтрольної Києву території Донецької області та 12 осіб - з Криму.
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