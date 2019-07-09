 Києву передали 64 засуджених, які відбували покарання у самопроголошеній ″ЛНР″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.07.2019

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Новини

Києву передали 64 засуджених, які відбували покарання у самопроголошеній "ЛНР"

Передача засуджених осіб з непідконтрольних Києву територій Луганщини відбулась у місті Щастя. З грудня 2018 року звідти переміщено уже 319 осіб.

Передача засуджених з ОРДЛО

64 засуджених, які відбували покарання на тимчасово непідконтрольних Києву окремих районах Луганської області, у середу, 24 липня, передали Україні, повідомив заступник міністра юстиції Денис Чернишов. Передача відбулась у місті Щастя на Луганщині.

"Сьогодні, за сприяння офісу уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та особисто Людмили Денісової, відбулася передача ще 64-х засуджених, які відбували покарання в місцях позбавлення волі на тимчасово непідконтрольній Україні території Луганської області", - написав Чернишов на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Як уточнила Денісова, йдеться про осіб, які на час окупації Донбасу були затримані або відбували покарання за вчинені злочини.

За словами представника міністерства юстиції, з грудня 2018 року переміщено 319 осіб. Загалом, повідомляє Чернишов, з 2014 року на контрольовану Україною територію повернули 554 людини, з них 223 - з непідконтрольної Києву території Донецької області та 12 осіб - з Криму.

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  • Щасливе звільнення

    Пригоди "Мурзилки" в підвалах "ДНР"

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  • Комікс як форма психотерапії

    Пригоди "Мурзилки" в підвалах "ДНР"

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    Сергій Захаров нині живе в Києві. Робота над коміксом, у якому він розповідає про свої поневіряння, стала для нього ефективною формою психотерапії. Але не тільки. "Собі я вже допоміг. Тепер хочу допомогти іншим", - говорить митець.

    Автор: Анастасия Буцко, Наталія Мехед


DW.COM

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