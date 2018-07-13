 Києвом на велосипеді - завдання не для слабких нервів | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 19.07.2018

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Україна

Києвом на велосипеді - завдання не для слабких нервів

Попри всі переваги цього виду транспорту, велосипеди в містах України - радше виняток, ніж правило. Чи не найголовніша причина - брак відповідної інфраструктури. Усі сподівання на нові будівельні норми.

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Для київської маркетологині та велоактивістки Дар'ї Пряникової велосипед є важливою частиною її життя. Вона не лише періодично використовує його для пересування містом, але й займається тріталоном, в якому спортсмени змагаються в плаванні, велоперегонах та бігу. Саме тому Пряникова добре розуміє, з чим стикаються столичні велосипедисти, коли намагаються потрапити на роботу чи тренування. А це - небезпечні велодоріжки, з високими бордюрами та люками, окуповані на додаток припаркованими автомобілями, вуличними торговцями та пішоходами, розповідає дівчина.

"Значна кількість столичних водіїв та пішоходів взагалі не сприймає велосипедистів як повноправних учасників дорожнього рух - люди гуляють велодоріжками так, ніби це така ж сама пішохідна зона, а на дорозі автомобілі не притримуються належної дистанції та швидкості", - скаржиться Пряникова.

Не лише водії, але й пішоходи не звикли до велодоріжок

Не лише водії, але й пішоходи не звикли до велодоріжок

Про небезпеку пересування столицею на велосипедах свідчить і сумна статистика. Згідно з даними київської громадської організації MotoHelp, що допомагає власникам двоколісного транспорту - мотоциклів, скутерів та велосипедів, - які потрапили у дорожньо-транспортну пригоду, смертність велосипедистів у разі аварії в три рази перевищує смертність навіть мотоциклістів. Більш ніж кожний десятий київський велосипедист, що торік потрапляв у ДТП, не виживав. Загалом у 2017 році в Києві загинуло 10 велосипедистів, а загальна кількість аварій за участю велосипедів досягла 85 випадків. При цьому здебільшого винуватцями цих дорожніх пригод були автомобілісти, стверджують у MotoHelp.

Двоколісна дискримінація

Усе це змушує тих мешканців українських міст, що навіть бажали би пересуватися на велосипеді, побоюватися цього виду транспорту, розповідає член транспортної комісії Київради та засновник аматорських велоперегонів "Київська Сотка" Сергій Харчук. За його словами, він та інші активісти навіть організовували для цього спеціальні заняття для новачків, аби навчити їх пересуватися містом без страху та порушень правил дорожнього руху.

Ситуацію ускладнює те, що велосипедна інфраструктура в українських містах лише починає розбудовуватися, тому у будівельників просто бракує досвіду для належного виконання робіт, пояснює медіакоординаторка Асоціації велосипедистів Києва Марина Блудша. Так, за її словами, у Києві зразком відносно якісної роботи можна назвати веломаршрут, що з'єднує Троєщину та центр міста. Втім, додає Харчук, про дуже відносну якість цієї доріжки можуть свідчити добре відомі користувачам інтернету фото того, як ця доріжка впирається на своєму шляху в зупинку громадського транспорту.

Велодоріжка в Києві

Велодоріжка в Києві

Але більшість подібних доріжок, розповідає Пряникова, взагалі не пристосовані для пересування містом, адже вони розмічені без урахування реальних потреб велосипедистів та не зв'язані між собою так, аби між ними можна було пересуватися не по проїжджій частині чи пішки.

Та й наявність велодоріжки не гарантує безпечного та безперешкодного пересування нею, додає велоактивістка. Так, декілька років тому прямо на щойно збудованій доріжці на проспекті Перемоги поблизу станції метро "Житомирська" хтось встановив біотуалети. "Через це ми навіть влаштували невеликий протест, і на якийсь час ці туалети зникли. А за декілька тижнів, вони знову з’явилися на тому ж самому місці", - розповідає Пряникова.

За її словами, навіть якщо таку перепону виходить подолати, далі на велосипедистів чекають припарковані автівки, розкладки із усілякими товарами та перехожі, що не бажають поступатися дорогою. А за декілька кілометрів цей маршрут раптом переривається, аби з'явитися нізвідки вже за пару сотень метрів. "Тому багато велосипедистів фактично ігнорують велодоріжки, навіть коли вони є, бо вважають пересування автомобільними шляхами безпечнішим, хоч це є прямим порушенням дорожніх правил", - каже Пряникова.

Нові правила

Та столиця у порівнянні з іншими містами України є досить просунутим містом у питанні велоструктури. За оцінками Асоціації велосипедистів Києва столичні велодоріжки із урахуванням дозволених для пересування велосипедом смуг громадського транспорту мають спільну протяжність у 54 кілометри. Попереду лише Львів, де станом на минулий рік веломережа сягала 100 кілометрів. Із 39 кілометрами велодоріжок та смуг позитивно виділяється Вінниця, а решта міст має не більше 5-8 кілометрів велоінфраструктури, або вона відсутня взагалі.

Певну надію на покращення ситуації по всій країні дають оновлені державні будівельні норми (ДБН), ухвалені міністерством регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства наприкінці червня цього року. З першого вересня, коли нові норми набудуть чинності, проектування велодоріжок та велосипедних смуг стане обов'язковим при новому будівництві та реконструкції доріг.

Ці правила передбачатимуть і облаштування велопаркінгів біля станцій метро, розповідає Блудша, яка разом із колегами з Асоціації велосипедистів Києва адвокатувала ці зміни протягом чотирьох років. "Зміни до ДБН в інтересах не лише велосипедистів, але й пішоходів та водіїв авто, бо без дорожньої велоінфраструктури незручно всім", - наполягає активістка.

Сподівається на позитивні зміни і Харчук, хоч досвід української столиці змушує його бути обережним у прогнозах. Так, за словами міського депутата, навіть виділення 50 мільйонів гривень на велоінфраструктуру у київському бюджеті за поточний рік не призвело до початку відповідних проектних робіт. Ситуацію Харчук називає "тихим саботажем", пояснюючи її незацікавленістю місцевої влади в освоєнні таких незначних за столичними масштабами сум. "До того ж, чиновники і депутати здебільшого не користуються велосипедами, тому їхні проблеми для них є безмежно далекими", - каже політик і велоактивіст.

  • Утрехт. Міст для велосипедистів

    Велосипедні столиці світу: хто крутіший?

    Велосипедний міст

    Німецький музей архітектури у Франкфурті-на-Майні на виставці "Їдь на велосипеді! Завоювання міста" представляє успішно реалізовані концепції міського планування, які стимулюють людей пересідати з автомобіля на велосипед і роблять життя в урбаністичному середовищі комфортним і приємним. Прикладами служать міста з усього світу: від Утрехта (на фото) в Нідерландах до американського Х'юстона.

  • Гронінген

    Велосипедні столиці світу: хто крутіший?

    Чисте повітря в світовій столиці велосипедистів

    У цьому містечку з 200-тисячним населенням на півночі Нідерландів проблему трафіку вирішили ще в 1970-ті, віддавши центр міста пішоходам і велосипедистам. Сьогодні понад 60 відсотків транспортних потреб цього компактного університетського міста вирішують велосипеди. Тож з усіх нідерландських міст найчистіше повітря саме в Гронінгені.

  • Утрехт

    Велосипедні столиці світу: хто крутіший?

    Повітряні дороги для велосипедистів і пішоходів

    За статистикою, велосипед є у кожного жителя Нідерландів. Велосипедів тут удвічі більше, ніж машин. В Утрехті, четвертому за розміром місті Нідерландів, для велосипедистів і пішоходів побудовані мости-бульвари з зеленими насадженнями, що дозволяють швидко дістатися з однієї точки в іншу.

  • Утрехт

    Велосипедні столиці світу: хто крутіший?

    Найбільше в світі паркування для велосипедів

    В Утрехті третина населення щодня крутить педалі. Велосипедних доріжок в місті багато, їздити ними приємно. Настільки приємно, що центр в якийсь момент вже не зміг вмістити всіх велосипедів. Тоді було вирішено побудувати біля вокзалу підземне паркування. Триповерховий гараж з місцями для 13,5 тисяч велосипедів є найбільшою спорудою такого роду в світі.

  • Ліллестрем

    Велосипедні столиці світу: хто крутіший?

    Готель для велосипедів

    Стильним і практичним паркуванням для двоколісних може вже зараз похвалитися Ліллестрем - норвезька столиця велосипедистів. Гараж вміщає 394 велосипеди. Втім, називають тут це паркування не "гараж", а "готель для велосипедів". Відібраний у міста простір "велосипедний готель" компенсує своєю футуристичною архітектурою і оглядовим майданчиком на даху із зеленню.

  • Копенгаген

    Велосипедні столиці світу: хто крутіший?

    Простір для велосипеда

    Транспортна система відіграє ключову роль у розвитку міста. У Копенгагені велосипедна інфраструктура була закладена ще у 1930-ті роки. Але протягом десятиліть символом особистої свободи для датчан був автомобіль. Ситуація змінилася, коли в столиці Данії перепроектувати під потреби велосипедистів та пішоходів цілі райони, в яких тепер багато зелені і зон відпочинку.

  • Копенгаген

    Велосипедні столиці світу: хто крутіший?

    З велосипедом на електричці

    Вирішальну роль зіграло підключення в Копенгагені громадського транспорту до велосипедної інфраструктури. Провезення велосипеда в приміських поїздах - безкоштовне. Тепер кожен третій мешканець міста, за даними за 2017 рік, пересувається на велосипеді, кожен п'ятий - пішки або на громадському транспорті.

  • 200 років велосипеду відзначається в Карлсруе

    Велосипедні столиці світу: хто крутіший?

    На батьківщині велосипеда

    Велосипедною столицею Німеччини залишається університетське місто Мюнстер. Але й інші німецькі міста пересідають на велосипед. У Карлсруе, наприклад, де 200 років тому Карл Дрез винайшов велосипед (без педалей), міське перепланування проводиться так, щоб жителі на велосипеді за п'ять хвилин могли виконувати всі свої повсякденні справи і обов'язки.

  • Велосипедна доріжка

    Велосипедні столиці світу: хто крутіший?

    Автобан для велосипедів

    Мрія багатьох велосипедистів в недалекому майбутньому здійсниться в Рурській області Німеччини: велосипедна траса шириною до чотирьох метрів, з асфальтованим покриттям, без перехресть, загальною протяжністю понад 100 кілометрів. Ця велострада з'єднає 10 міст.

  • Окленд

    Велосипедні столиці світу: хто крутіший?

    Траса швидкого сполучення та гарного настрою

    Подібний проект реалізований і в Новій Зеландії. Тут перепрофілювали під велосипедну трасу частину міських швидкісних автомобільних доріг. Пофарбована в яскраві кольори траса з двостороннім рухом дозволяє швидко проїхати на велосипеді, самокаті або скейті з однієї частини Окленда в іншу.

  • Барселона

    Велосипедні столиці світу: хто крутіший?

    Бульваром на колесах

    Велосипед, констатують організатори виставки у Франкфурті-на-Майні, став свого роду сейсмографом урбанізму. Сучасне місто, що піклується про благополуччя своїх жителів, просто зобов'язане враховувати потреби велосипедистів. У Барселоні, наприклад, велосипедні доріжки на бульварах відокремлені від проїжджої частини, що підвищує комфорт і безпеку.

  • Портленд

    Велосипедні столиці світу: хто крутіший?

    Американські мегаполіси пересідають на велосипед

    Не так давно велосипед в американських мегаполісах був екзотикою.Тепер ситуація змінилася. Американці теж оцінили переваги "безмоторної машини" і почали створювати відповідну інфраструктуру. В авангарді - Портленд в штаті Орегон. Тут для велосипедистів створені тепличні умови.

  • Х'юстон

    Велосипедні столиці світу: хто крутіший?

    Зелена оаза

    Уздовж судноплавного каналу в Х'юстоні (штат Техас) тягнеться прогулянковий променад, що з'єднує центр міста з парковою зоною. У парку, прикрашеному витворами мистецтва, прокладені численні доріжки для велосипедистів і пішоходів.

    Автор: Елла Володіна, Максим Сидоржевський


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Німецький досвід для облаштування київських велодоріжок

Підвищити безпеку велосипедистів у Києві можуть велодоріжки. Спроектувати їх для жителів одного із столичних мікрорайонів допомагають німецькі експерти. (16.09.2013)  

Велосипедні столиці світу: хто крутіший?

Як вписати двоколісний транспорт в інфраструктуру міста? І як пересадити на велосипеди людей, які звикли до автомобілів? Німецький музей архітектури знайомить з прикладами, які гідні наслідування. (29.05.2018)  

Докладно

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Нелегке життя велосипедистів в Україні

Попри всі переваги цього виду транспорту, велосипеди в містах України - радше виняток, ніж правило. 

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