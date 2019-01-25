Киянин облив фарбою пам'ятник "ввічливим людям" у Сімферополі

Чоловік, який облив пам'ятник "ввічливим людям" у Сімферополі, що в анексованому Росією Криму, виявився киянином. Чоловік наразі перебуває у слідчому ізоляторі. Про це в понеділок, 28 січня, повідомила уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова.

"Громадянин України, який проживає у Києві, у ніч на 28 січня облив червоною фарбою пам'ятник у Сімферополі. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового утримання у Сімферополі, де його порядок і умови утримання під вартою повністю дотримуються", - цитує Москалькову агентство "Інтерфакс". За словами російської омбудсменки, затриманому забезпечене триразове харчування, за допомогою він не звертався, спальне місце йому забезпечене.

"Він не приховує, що не задоволений ситуацією у Криму, становищем людей. Хоче надати деякого політичного розголосу, тому певний елемент провокації тут має місце", - додала Москалькова.

За даними місцевих ЗМІ, інцидент стався увечері 27 січня. Чоловік, якому близько 35 років, перебував у стані алкогольного сп'яніння. Після затримання він пояснив свої дії "невдоволенням владою". Сам пам'ятник не постраждав. За ніч сімферопольські комунальники відмили його від фарби.

Наразі чоловіку висунули звинувачення у вандалізмі, протягом трьох діб йому визначать запобіжний захід, йдеться у повідомленні на сайті МВС Росії в анексованому Криму.

Нагадаємо, пам'ятник "ввічливим людям" (відомі також як "зелені чоловічки") встановили в Сімферополі в червні 2016 року. "Ввічливими людьми" називали озброєних осіб у військовій формі без розпізнавальних знаків, які допомагали анексувати Крим у 2014 році. Російський президент Володимир Путін пізніше визнав, що "ввічливими людьми" були переважно військові російської армії.