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Кити

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "кити".

Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Нюрнберзький процес: як судили нацистів 75 років тому - Європа у фокусі (відео)

Нюрнберзький процес: як судили нацистів 75 років тому - "Європа у фокусі" (відео) 16.11.2020

Французькі школи потерпають від ісламістської пропаганди. Кити Норвегії - у виграші від коронавірусу? Альпійський йодль під забороною через пандемію коронавірусу.
Нюрнберзький процес: як судили нацистів 75 років тому - Європа у фокусі (16.11.2020)

Нюрнберзький процес: як судили нацистів 75 років тому - "Європа у фокусі" (16.11.2020) 16.11.2020

Французькі школи потерпають від ісламістської пропаганди. 75 років Нюрнберзькому процесу: спогади очевидців. Кити Норвегії - у виграші від коронавірусу? Альпійський йодль під забороною через пандемію коронавірусу.
Чому китів і дельфінів викидає на берег

Чому китів і дельфінів викидає на берег 28.09.2020

Масові викидання на берег дельфінів та китів мали місце завжди - у світі через це щороку гине близько двох тисяч морських ссавців. Однак це явище не завжди має природні причини.

Загадкова загибель сотень китів біля берегів Тасманії (24.09.2020) 24.09.2020

Майже пів тисячі загиблих та напівмертвих китів прибилися до берегів австралійської Тасманії. Морські біологи в розпачі - спроби врятувати тварин здебільшого марні.

Цього року Ісландія призупинить китобійний промисел

Цього року Ісландія призупинить китобійний промисел 28.06.2019

Цього літа Ісландія вперше за 17 років призупинить цього літа вилов китів. Відповідні заяви зробили обидва китобійні підприємства країни.

Гендерна рівність в Антарктиді: вперше за 20 років туди їдуть українки (12.03.2019) 12.03.2019

Українські жінки повертаються в Антарктиду. Наприкінці березня на "край світу" поїде друга частина української експедиції. Вперше за 20 років на станції "Академік Вернадський" працюватимуть жінки.

Японія виходить з Міжнародної китобійної комісії

Японія виходить з Міжнародної китобійної комісії 26.12.2018

Японія хоче полювати на китів у своїх територіальних водах. Спроби країни переконати міжнародну комісію відновити комерційне виловлювання китів зазнали невдачі.
Ісландія: кити - туристична принада чи делікатес? (відео)

Ісландія: кити - туристична принада чи делікатес? (відео) 13.08.2018

Попри протести активістів в Ісландії знову стартував сезон полювання на китів. При цьому туристичні тури, що пропонують спостереження за китами, стали вже більш прибутковим бізнесом, ніж вилов китів.

Ісландія: полювання на вимираючих китів (13.08.2018) 13.08.2018

Попри протести активістів в усьому світі в Ісландії знову стартував сезон полювання на китів. При цьому туристичні тури, що пропонують спостереження за китами, стали більш прибутковим бізнесом, ніж вилов китів. Репортаж з Ісландії, як одні фотографують, а інші вбивають вимираючих китів.

Міжнародна китобійна комісія обмежила можливості вилову китів для науки

Міжнародна китобійна комісія обмежила можливості вилову китів "для науки" 27.10.2016

Експерти мають перевірити "наукові" програми виловлювання китів різних країн світу. Резолюція ускладнить деяким країнам можливість виправдовувати забій китів науковою метою.
Японія намагається подолати мораторій на вилов китів

Японія намагається подолати мораторій на вилов китів 24.10.2016

Японія намагається скасувати мораторій на вилов китів та виступає проти створення заповідної зони для китів у Атлантичному океані.
Звіряча доброта терапевта

Звіряча доброта терапевта 20.11.2014

Депресії, тривожний невроз, синдром дефіциту уваги і гіперактивності? Жодних проблем - тварини можуть допомогти. Поки вчені й досі шукають докази для таких гіпотез, у світі "звіряча терапія" стає дедалі популярнішою.

Нафтовий бум у Хорватії - біда дельфінів 22.01.2014

На узбережжі Адріатичного моря розвідали величезні родовища нафти й газу. Тепер дельфіни та кити – під загрозою, не кажучи вже про риболовні промисли.
Кити розв’язали головоломку повітряних потоків гелікоптера

Кити розв’язали головоломку повітряних потоків гелікоптера 09.07.2012

Дослідники з Німецького аерокосмічного центру в Ґеттінґені проаналізували горбатих китів, аби знайти причину порушень повітряних потоків у вертолітних лопатях. Уся справа в плавниках.
Ісландія не збирається відмовлятися від традиції полювання на китів

Ісландія не збирається відмовлятися від традиції полювання на китів 20.08.2010

Багато видів китів нині знаходяться під загрозою. Ісландія, незважаючи на всі вимоги міжнародної спільноти, досі відхиляє будь-які спроби регламентувати її традицію полювання на китів.
Магнітна навігація: чому кити викидаються на берег

Магнітна навігація: чому кити викидаються на берег 06.11.2005

GPS – глобальну систему позицій, тобто, місцерозташування, як і багато інших революційних технічних досягнень, створено для військових потреб. Тепер нею, крім пілотів, користуються капітани суден, водії, велосипедисти й навіть піші туристи.