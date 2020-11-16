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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "кити".
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Французькі школи потерпають від ісламістської пропаганди. 75 років Нюрнберзькому процесу: спогади очевидців. Кити Норвегії - у виграші від коронавірусу? Альпійський йодль під забороною через пандемію коронавірусу.
Попри протести активістів в усьому світі в Ісландії знову стартував сезон полювання на китів. При цьому туристичні тури, що пропонують спостереження за китами, стали більш прибутковим бізнесом, ніж вилов китів. Репортаж з Ісландії, як одні фотографують, а інші вбивають вимираючих китів.
GPS – глобальну систему позицій, тобто, місцерозташування, як і багато інших революційних технічних досягнень, створено для військових потреб. Тепер нею, крім пілотів, користуються капітани суден, водії, велосипедисти й навіть піші туристи.