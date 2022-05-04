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Після вторгнення Росії в Україну тон Белграда у відносинах із Москвою змінився. Можливо, Сербія стоїть на порозі великих зовнішньополітичних змін.
Проблеми, викликані військовим вторгненням РФ в Україну, становлять серйозну загрозу для економіки КНР, заявив український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю китайській офіційній інформагенції "Сіньхуа".
Резолюцію, що вимагає від постійних членів Ради Безпеки ООН обґрунтовувати використання ними права вето, Генасамблея ухвалила консенсусом.
ЄС та США намагаються встановити тісніші зв'язки з Індією, що є одним з найбільших у світі покупцем російської зброї. Індія досі не засудила російську агресію проти України.
У зв'язку зі спалахом COVID-19 жителям 13-мільйонного Сіаня наказано у найближчі чотири дні залишатися вдома. Крім того, закрито ресторани та культурно-розважальні заклади.
Вперте небажання Сі Цзіньпіна відмовитися від політики нульової терпимості до COVID-19 сильно гальмує економіку КНР. Це призведе до зростання постачання зрідженого газу та інших енергоносіїв до ЄС.
Підписання угоди про вільну торгівлю з Індією є для Австралії кроком на шляху до зменшення залежності від Китаю, що є найбільшим торговельним партнером країни.
Лідери Євросоюзу використали саміт з Китаєм, аби переконати Пекін не підтримувати Росію у її війні проти України. Які аргументи вони використовували та що відповіли керівники КНР - у репортажі DW.
Китай намагається втримати нейтральну позицію щодо війни РФ проти України, але та водночас підтримує Москву. Як Пекін балансує між різними політичними цілями? Чи зможе ЄС переконати його на саміті?
Після зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим у Пекіні, глава китайської дипломатії Ванг Ї заявив, що відносини між країнами "вистояли перед випробуванням міжнародної турбулентності".
На думку західних дипломатів, подання країною-агресором гуманітарної резолюції щодо України є "цинічним" та "образливим".
Генсек НАТО Єнс Столтенберг очікує, що союзники погодяться надати додаткову підтримку Україні на саміті Альянсу 24 березня.
Джо Байден розповів Сі Цзіньпіну про наслідки для Китаю в разі надання Росії матеріальної підтримки в війні проти України, але не отримав гарантій у відповідь.
Путін може залишатися корисним союзником для Китаю у протистоянні з Заходом, допоки господар Кремля не шкодитиме економічним інтересам Пекіна, вважає оглядач Frankfurter Allgemeine Zeitung Ніколас Буссе.
Розміщення атомних субмарин проводиться з метою протистояти військовій присутності Китаю в регіоні, яка зростає. Цей захід здійснюється в рамках співпраці між членами нового військового блоку AUKUS.
Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван обговорював потенційні наслідки зближення Пекіна та Москви на зустрічі з членом політбюро ЦК компартії Китаю Яном Цзечі.
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