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Китай

Війна Росії проти України: чи піде Сербія на розрив з Кремлем?

Війна Росії проти України: чи піде Сербія на розрив з Кремлем? 04.05.2022

Після вторгнення Росії в Україну тон Белграда у відносинах із Москвою змінився. Можливо, Сербія стоїть на порозі великих зовнішньополітичних змін.
Київ запропонував Китаю стати гарантом безпеки України

Київ запропонував Китаю стати гарантом безпеки України 30.04.2022

Проблеми, викликані військовим вторгненням РФ в Україну, становлять серйозну загрозу для економіки КНР, заявив український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю китайській офіційній інформагенції "Сіньхуа".
Постійним членам РБ ООН доведеться пояснювати накладені ними вето

Постійним членам РБ ООН доведеться пояснювати накладені ними вето 26.04.2022

Резолюцію, що вимагає від постійних членів Ради Безпеки ООН обґрунтовувати використання ними права вето, Генасамблея ухвалила консенсусом.
ЄС планує послабити залежність Індії від Росії

ЄС планує послабити залежність Індії від Росії 24.04.2022

ЄС та США намагаються встановити тісніші зв'язки з Індією, що є одним з найбільших у світі покупцем російської зброї. Індія досі не засудила російську агресію проти України.
У китайському місті Сіань запроваджують частковий локдаун

У китайському місті Сіань запроваджують частковий локдаун 15.04.2022

У зв'язку зі спалахом COVID-19 жителям 13-мільйонного Сіаня наказано у найближчі чотири дні залишатися вдома. Крім того, закрито ресторани та культурно-розважальні заклади.
Чому локдауни в Китаї полегшать Європі відмову від нафти та газу з РФ

Чому локдауни в Китаї полегшать Європі відмову від нафти та газу з РФ 15.04.2022

Вперте небажання Сі Цзіньпіна відмовитися від політики нульової терпимості до COVID-19 сильно гальмує економіку КНР. Це призведе до зростання постачання зрідженого газу та інших енергоносіїв до ЄС.
Австралія й Індія підписали проміжну торговельну угоду

Австралія й Індія підписали проміжну торговельну угоду 03.04.2022

Підписання угоди про вільну торгівлю з Індією є для Австралії кроком на шляху до зменшення залежності від Китаю, що є найбільшим торговельним партнером країни.
Чи почуло керівництво КНР аргументи ЄС щодо війни Росії проти України

Чи почуло керівництво КНР аргументи ЄС щодо війни Росії проти України 01.04.2022

Лідери Євросоюзу використали саміт з Китаєм, аби переконати Пекін не підтримувати Росію у її війні проти України. Які аргументи вони використовували та що відповіли керівники КНР - у репортажі DW.
Війна РФ проти України: чи зможе ЄС похитнути проросійський нейтралітет Китаю

Війна РФ проти України: чи зможе ЄС похитнути проросійський нейтралітет Китаю 31.03.2022

Китай намагається втримати нейтральну позицію щодо війни РФ проти України, але та водночас підтримує Москву. Як Пекін балансує між різними політичними цілями? Чи зможе ЄС переконати його на саміті?
Китай заявляє, що розвиватиме відносини з РФ попри турбулентність

Китай заявляє, що розвиватиме відносини з РФ попри "турбулентність" 30.03.2022

Після зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим у Пекіні, глава китайської дипломатії Ванг Ї заявив, що відносини між країнами "вистояли перед випробуванням міжнародної турбулентності".
Рада безпеки ООН відхилила російську резолюцію щодо України

Рада безпеки ООН відхилила російську резолюцію щодо України 24.03.2022

На думку західних дипломатів, подання країною-агресором гуманітарної резолюції щодо України є "цинічним" та "образливим".
НАТО дасть Україні засоби для захисту від хімічних, біологічних і ядерних загроз

НАТО дасть Україні засоби для захисту від хімічних, біологічних і ядерних загроз 23.03.2022

Генсек НАТО Єнс Столтенберг очікує, що союзники погодяться надати додаткову підтримку Україні на саміті Альянсу 24 березня.
Байден застеріг Китай від підтримки Росії у війні в Україні

Байден застеріг Китай від підтримки Росії у війні в Україні 19.03.2022

Джо Байден розповів Сі Цзіньпіну про наслідки для Китаю в разі надання Росії матеріальної підтримки в війні проти України, але не отримав гарантій у відповідь.
Коментар FAZ: Пекін не допоможе зупинити війну

Коментар FAZ: Пекін не допоможе зупинити війну 15.03.2022

Путін може залишатися корисним союзником для Китаю у протистоянні з Заходом, допоки господар Кремля не шкодитиме економічним інтересам Пекіна, вважає оглядач Frankfurter Allgemeine Zeitung Ніколас Буссе.
Австралія розмістить атомні субмарини США та Великобританії

Австралія розмістить атомні субмарини США та Великобританії 15.03.2022

Розміщення атомних субмарин проводиться з метою протистояти військовій присутності Китаю в регіоні, яка зростає. Цей захід здійснюється в рамках співпраці між членами нового військового блоку AUKUS.
У США стурбовані можливим зближенням Китаю та Росії

У США стурбовані можливим зближенням Китаю та Росії 15.03.2022

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван обговорював потенційні наслідки зближення Пекіна та Москви на зустрічі з членом політбюро ЦК компартії Китаю Яном Цзечі.
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