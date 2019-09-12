Китай і США провели "конструктивні" консультації перед торговельними переговорами

Представники урядів Сполучених Штатів та Китаю 19-20 вересня у Вашингтоні провели дводенні консультації на рівні заступників міністрів з метою вирішення торговельної суперечки та вироблення нової торговельної угоди між країнами.

Державне інформаційне агентство КНР "Сіньхуа" в суботу, 21 вересня, повідомило, що сторони обговорили проведення 13-го раунду торговельно-економічних консультацій КНР і США на високому рівні в жовтні у Вашингтоні. В Пекіні кажуть, що переговори були "конструктивними".

В офісі торговельного представника США своєю чергою повідомили про "продуктивні дискусії" з китайською делегацією.

Тим часом президент США Дональд Трамп напередодні заявив, що йому не обов'язково потрібна торговельна угода з Китаєм до президентських виборів у листопаді 2020 року. За його словами, важливіше досягнути всеосяжної угоди, а не часткових успіхів. "Ми хочемо повної угоди", - наголосив Трамп, цитує агенція новин dpa.

Попередні раунди переговорів між США і Китаєм у липні і травні завершилися без суттєвого прогресу. Точної дати переговорів у жовтні названо не було.

Торговельна суперечка між КНР та США

Уряд США запровадив або ж оголосив про запровадження підвищених ставок мита на майже весь імпорт з Китаю обсягом у понад 500 мільярдів доларів. У травні цього року США підвищили з 10 до 25 відсотків ставки ввізного мита на китайські товари річним обсягом імпорту в 200 мільярдів доларів. У відповідь Пекін вдався до аналогічних дій та підвищив мита на продукцію зі США на загальну суму річного імпорту 60 мільярдів доларів. На початку серпня Трамп оголосив про запровадження додаткових 10-відсоткових мит на імпорт з Китаю обсягом у 300 мільярдів доларів вже з 1 вересня 2019 року. Однак 13 серпня у Вашингтоні вирішили відтермінувати запровадження 10-відсоткових митних зборів на деякі товарні групи до 15 грудня. А підвищення мит з 25 до 30 відсотків, яке мало набути чинності 1 жовтня, Трамп в якості "жесту доброї волі" переніс на 15 жовтня.

Крім того, міністерство торгівлі США внесло китайську телекомунікаційну компанію Huawei та пов'язані з нею фірми в чорний список за "діяльність, яка суперечить національній безпеці" країни. Після цього КНР оголосила про намір створити власний чорний список компаній та осіб, яким буде заборонено працювати з китайськими фірмами.

У червні під час зустрічі на полях саміту Великої двадцятки в Осаці президент США Дональд Трамп та лідер Китаю Сі Цзіньпін домовилися відновити переговори щодо торгівлі. Також Трамп пообіцяв китайському лідеру розблокувати поставки американських фірм для Huawei.