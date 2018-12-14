Китай і надалі не застосовуватиме додаткові мита на автомобілі з США

Китай на жест доброї волі і після 1 квітня не застосовуватиме додаткові мита на американські автомобілі та запчастини до них. Про це в неділю, 31 березня, заявила Державна рада КНР.

Як повідомлялось, в грудні Китай вирішив з 1 січня на три місяці призупинити дію додаткових 25-відсоткових мит на американські автомобілі та запчастини до них. Державна рада КНР оголосила, що рішення про подовження призупинення дії мит має на меті "створити добру атмосферу на поточних торговельних переговорах" між КНР та США. Про те, коли мита можуть бути відновлені, буде повідомлено окремо.

"Це позитивна реакція на рішення США відкласти підвищення тарифів", - йдеться в заві Державної ради КНР. Нагадаємо, що 24 лютого президент США Дональд Трамп заявив про відкладення підвищення мит на товари з Китаю.

Нагадаємо, що американський президент Дональд Трамп та голова КНР Сі Цзиньпін погодились з 1 січня 2019 року відкласти на 90 днів підвищення американських мит на китайські товари вартістю 200 мільярдів доларів. Сторони також домовилися протягом 90 днів не накладати нових торговельних обмежень і досягти нової взаємовигідної торговельної угоди.

Раніше Вашингтон наклав штрафні мита на китайські товари вартістю 250 мільярдів доларів. Китай відповів своїми митами на товари на загальну суму 110 мільярдів. Причиною конфлікту стало прагнення Дональда Трампа зменшити американське від'ємне сальдо в торгівлі з Китаєм. Крім того, Вашингтон закидає Пекіну використання нечесних методів у торгівлі, примус американських фірм до експорту технологій у Китай, а також крадіжки інтелектуальної власності.