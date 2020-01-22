 Китай ізолював місто Ухань, з якого походить новий коронавірус | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.01.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Китай ізолював місто Ухань, з якого походить новий коронавірус

Мешканці китайського міста Ухань, у якому було вперше зафіксоване інфікування людини новим коронавірусом, не зможуть залишати місто "без особливих причин".

З 10 ранку вокзал у китайському місті Ухань було закрито за участі правоохоронців

З 10 ранку вокзал у китайському місті Ухань було закрито за участі правоохоронців

Влада Китаю зупинила у четвер, 23 січня, усі зовнішні траснспортні сполучення із містом Ухань, який став центром розповсюдження нового коронавірусу, що вже призвів до загибелі щонайменше 17 осіб. Про це рішення китайської влади повідомляє інформаційне агентство AP.

У повідомленні місцевого екстреного штабу з боротьби із хворобою, яке цитує агентство, зазначається, що закритими є вокзали, аеропорт, метро, паромні переправи та станції міжміських автобусів. Ці заходи пояснюються необхідністю "зупинити поширення вірусу" та "гарантувати здоров'я та безпеку" громадян.

Згідно з повідомленням AP, сили поліції та спецпризначенці заблокували вхід до вокзалу міста Ухань о 10 ранку за місцевим часом. Вхід до нього був дозволений лише власникам квитків на потяги, які відбували безпосередньо у цей час.

DW.COM

Інформаційне агентство Reuters повідомляє із посиланням на китайське міністерство транспорту про те, що відомство зупинило усі міжміські автобуси та пароми, які з'єднували Ухань з рештою китайських міст. При цьому рейси, які перебували в цей час в дорозі до міста, були повернуті назад чи були змушені його оминути в разі, якщо воно не було їхньою кінцевою зупинкою.

Також із посиланням на повідомлення місцевих мешканців у соціальних мережах повідомляється про скасування сеансів у кінотеатрах та стрімке зростання цін на продукти у місті, в якому проживає більше 11 мільйонів осіб. При цьому місцева влада вимагає від мешканців міста вдягати захисні маски.

Рішення китайської влади із обережністю зустріли у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ). Її представник у Китаї Гауден Галеа зазначив, що подібний захід використовується для подібних випадків фактично вперше і він не був рекомендований ВООЗ.

"Наскільки я знаю, спроба ізолювати місто із 11 мільйонами населення є ще незнаною для науки. Ми не можемо на цьому етапі сказати, чи спрацює вона", - зазначив Галеа.

Подібні заходи, включно з закриттям театрів та інших розважальних закладів, застосували і у низці прилеглих до Уханя міст.

Наразі зафіксовано 571 випадок інфікування вірусом на території материкового Китаю. Більшість з них - саме в Ухані. Також захворювання було виявлено на території інших країн: Тайланду, США, Японії, Південної Кореї тощо.

Кількість жертв вірусу на поточний момент складає 17 осіб. При цьому на найбільший ризик наражаються люди похилого віку. Середній вік загиблих складає 73 роки. Наймолодшому з них було 48 років.

Дивитись відео 01:25

Вакцинація від грипу: усі радять, але мало хто робить щеплення? (15.10.2018)

Аудіо й відео до теми

Вакцинація від грипу: усі радять, але мало хто робить щеплення? (15.10.2018)  

Також за темою

Corona Virus China

Новий коронавірус у Китаї: вже дев'ятеро померлих 22.01.2020

У Китаї повідомляють про збільшення кількості жертв нового коронавірусу до дев'яти осіб, щонайменше 440 людей інфіковано.

China, Wuhan: Patienten mit SARS-ähnlichen Virus infiziert

ВООЗ скликає екстрене засідання через новий вірус у Китаї 20.01.2020

У Китаї новим коронавірусом заразилися вже понад 200 людей, влада підтвердила, що він передається від людини до людини. У зв'язку з цим ВООЗ скликає екстрене засідання комітету з надзвичайних ситуацій.

Peking, Schutz gegen das Coronavirus durch Masken

ВООЗ вирішила поки не оголошувати "надзвичайну ситуацію" через коронавірус 22.01.2020

У ВООЗ поки не бачать достатніх підстав для оголошення "надзвичайної ситуації" через коронавірус у Китаї. Експерти організації продовжать вивчати стан справ 23 січня.

Реклама

Докладно

Швидкісний потяг Deutsche Bahn

Deutsche Bahn не планує брати в управління "Укрзалізницю"

Deutsche Bahn консультуватиме "Укрзалізницю", а не керуватиме нею.  

У Німеччині дедалі більше людей працює на кількох роботах

Дедалі більше німців працює на кількох роботах

Опозиційні політики закликають підвищити мінімальну заробітну плату.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  