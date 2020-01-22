Китай ізолював місто Ухань, з якого походить новий коронавірус

Влада Китаю зупинила у четвер, 23 січня, усі зовнішні траснспортні сполучення із містом Ухань, який став центром розповсюдження нового коронавірусу, що вже призвів до загибелі щонайменше 17 осіб. Про це рішення китайської влади повідомляє інформаційне агентство AP.

У повідомленні місцевого екстреного штабу з боротьби із хворобою, яке цитує агентство, зазначається, що закритими є вокзали, аеропорт, метро, паромні переправи та станції міжміських автобусів. Ці заходи пояснюються необхідністю "зупинити поширення вірусу" та "гарантувати здоров'я та безпеку" громадян.

Згідно з повідомленням AP, сили поліції та спецпризначенці заблокували вхід до вокзалу міста Ухань о 10 ранку за місцевим часом. Вхід до нього був дозволений лише власникам квитків на потяги, які відбували безпосередньо у цей час.

Інформаційне агентство Reuters повідомляє із посиланням на китайське міністерство транспорту про те, що відомство зупинило усі міжміські автобуси та пароми, які з'єднували Ухань з рештою китайських міст. При цьому рейси, які перебували в цей час в дорозі до міста, були повернуті назад чи були змушені його оминути в разі, якщо воно не було їхньою кінцевою зупинкою.

Також із посиланням на повідомлення місцевих мешканців у соціальних мережах повідомляється про скасування сеансів у кінотеатрах та стрімке зростання цін на продукти у місті, в якому проживає більше 11 мільйонів осіб. При цьому місцева влада вимагає від мешканців міста вдягати захисні маски.

Рішення китайської влади із обережністю зустріли у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ). Її представник у Китаї Гауден Галеа зазначив, що подібний захід використовується для подібних випадків фактично вперше і він не був рекомендований ВООЗ.

"Наскільки я знаю, спроба ізолювати місто із 11 мільйонами населення є ще незнаною для науки. Ми не можемо на цьому етапі сказати, чи спрацює вона", - зазначив Галеа.

Подібні заходи, включно з закриттям театрів та інших розважальних закладів, застосували і у низці прилеглих до Уханя міст.

Наразі зафіксовано 571 випадок інфікування вірусом на території материкового Китаю. Більшість з них - саме в Ухані. Також захворювання було виявлено на території інших країн: Тайланду, США, Японії, Південної Кореї тощо.

Кількість жертв вірусу на поточний момент складає 17 осіб. При цьому на найбільший ризик наражаються люди похилого віку. Середній вік загиблих складає 73 роки. Наймолодшому з них було 48 років.