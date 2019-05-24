Китай хоче створити чорний список іноземних компаній

Китай планує створити чорний список іноземних компаній та осіб, яким буде заборонено співпрацювати з китайськими фірмами. Про це в п'ятницю, 31 травня, оголосило міністерство торгівлі КНР. За словами речника міністерства, до списку увійдуть компаній та особи, які не дотримувалися правил ринку або "серйозно зашкодили законним правам та інтересам китайських підприємств", передають місцеві ЗМІ.

Список "неблагонадійних" осіб та підприємств стане відповіддю КНР на аналогічні дії міністерства торгівлі США. Нещодавно воно внесло до свого чорного списку китайську телекомунікаційну компанію Huawei та пов'язані з нею фірми. Нові заходи Китаю можуть вплинути на такі великі американські компанії як Apple та Nike, які мають на китайському ринку виробничі потужності, а також постачають у країну свої товари, передає агенція dpa.

Huawei відправила американців додому

Тим часом стало відомо, що компанія Huawei розпорядилася відправити своїх американських співробітників, які працювали в КНР, назад до США, повідомило видання Financial Times. Громадян США, які працювали в Huawei у відділі досліджень і розвитку, відправили додому ще два тижні тому. Крім того, компанія вимагає від своїх китайських співробітників скасувати технічні зустрічі зі своїми американськими колегами або контактами, а також обмежити спілкування з громадянами США.

Раніше цього тижня Китай також оголосив про намір позбавити США доступу до рідкоземельних мінералів, які використовуються у виробництві електроніки, смартфонів та інших товарів.

Пекін оголосив про намір запровадити чорний список за кілька годин до того, як мають набути чинності нові мита на американські товари вартістю 60 мільярдів доларів. Мита на різні види товарів, серед яких сільськогосподарські та харчові продукти, будуть підвищені на 5-25 відсотків.

Це підвищення мит стало відповіддю на аналогічні дії Вашингтона. У ніч на 10 травня 2019 року Трамп оголосив підвищення з 10 до 25 відсотків ставок ввізного мита на китайські товари на загальну суму 200 мільярдів доларів США. До того 25-відсотковим імпортним митом обкладалися товари з КНР на суму понад 50 мільярдів доларів. Пізніше він розпорядився також розпочати процес розширення митних зборів на майже весь імпорт товарів з Китаю до США, яких поки що не стосувалися попередні підвищення ставок ввізного мита. Цей крок торкнеться імпорту товарів з Китаю на загальну суму 300 мільярдів доларів США.