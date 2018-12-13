 Китай призупинить дію додаткових мит на американські автомобілі | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 14.12.2018

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Економіка

Китай призупинить дію додаткових мит на американські автомобілі

Втілюючи у життя домовленості між Трампом і Сі, Китай вирішив на три місяці призупинити дію додаткових 25-відсоткових мит на американські автомобілі та запчастини до них.

Контейнери в китайському порту

Контейнери в китайському порту

Китай починаючи з 1 січня 2019 року призупинить на три місяці дію додаткових мит на американські автомобілі та автозапчастини, заявили у п'ятницю, 14 грудня, у міністерстві фінансів країни. Цим рішенням з 1 січня до 31 березня 2019 року буде призупинено обкладення додатковим митом у розмірі 25 відсотків 144 марок автомобілів американського виробництва та запчастин до них, а також додаткове 5-відсоткове мито на інші 67 видів автомобільних запчастин, передає агенція Reuters. 

Віце-прем'єр міністр Китаю Лю Хе повідомив про рішення призупинити дію додаткових тарифів торговому представнику США Роберту Лайтхайзеру та міністру фінансів Стівену Мнучіну. Міністерство фінансів КНР також сподівається, що обидві країни прискорять переговори щодо взаємного скасування усіх додаткових мит на товари.

Раніше цього тижня у Білому домі заявляли, що Китай погодився на зменшення мит на американські автомобілі та автозапчастини з 40 до 15 відсотків. 

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Китай зацікавлений у торговельній годі зі США, повідомив американський президент Дональд Трамп. Угода має бути корисною для Сполучених Штатів. (03.11.2018)

Радник Дональда Трампа з економічних питань Ларрі Кудлоу заявив, що США очікують від Китаю повного скасування мит на американські автомобілі. (03.12.2018)

Одночасно з Китаєм додаткові мита призупинять і США. Як повідомлялось, американський президент Дональд Трамп та голова КНР Сі Цзиньпін погодились з 1 січня відкласти на 90 днів підвищення американських мит на китайські товари вартістю 200 мільярдів доларів. Сторони також домовилися протягом 90 днів не накладати нових торговельних обмежень і досягти нової взаємовигідної торговельної угоди. Після цього Китай закупив у США велику партію соєвих бобів, що свідчить про послаблення торговельного конфлікту між країнами.

Як повідомлялося раніше, Вашингтон наклав штрафні мита на китайські товари вартістю 250 мільярдів доларів. Китай відповів своїми митами на товари на загальну суму 110 мільярдів. Причиною конфлікту стало прагнення Дональда Трампа зменшити американське від'ємне сальдо в торгівлі з Китаєм. Крім того, Вашингтон закидає Пекіну використання нечесних методів у торгівлі, примус американських фірм до експорту технологій у Китай, а також крадіжки інтелектуальної власності.

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