Китай погрожує контрзаходами у разі розміщення американських ракет в регіоні

Китай вживатиме контрзаходів, якщо США розмістять ракети середньої дальності в країнах Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Про це у вівторок, 6 серпня, заявив директор департаменту з контролю над озброєннями МЗС КНР Фу Цун. "Китай не буде сидіти, склавши руки, він буде змушений вжити контрзаходів, якщо Сполучені Штати розмістять ракети середньої дальності в цій частині земної кулі", - заявив він, не уточнивши, до яких саме кроків може вдатися уряд КНР, цитує агентство "Інтерфакс".

Пекін занепокоєний планами Вашингтона щодо розміщення звичайних ракет середньої дальності в країнах Тихоокеанського регіону, про які раніше оголосив міністр оборони США Марк Еспер, зазначив китайський дипломат. Він також рекомендував країнам регіону, зокрема, Південній Кореї, Японії і Австралії, не надавати свою територію для створення там американських ракетних баз. За його словами, розміщення ракет "не слугуватиме інтересам національної безпеки цих країн".

Фу Цун також зазначив, що вихід США з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) став "лише приводом" для того, щоб приступити до розробки нових видів озброєнь. За його словами, якщо Вашингтон справді вважає, що Росія порушувала умови договору, то це повинно було стати предметом переговорів.

Китай не має наміру приєднуватися до переговорів між США і Росією щодо контролю над озброєннями, зазначив китайський дипломат. "Не думаю, що є причини або навіть що буде справедливим очікувати, що Китай на нинішній стадії візьме участь у переговорах про скорочення озброєнь", - сказав він, додавши, що американський і російський арсенали значно переважають китайський.

Раніше глава Пентагону заявив, що прагне якнайшвидшого розміщення ракет середньої дальності в Тихоокеанському регіоні. За його словами, цей крок не має викликати здивування Китаю, оскільки США вже упродовж певного часу заявляли про такі наміри.

Путін попереджає про нову гонку озброєнь

Тим часом президент РФ Володимир Путін напередодні заявив, що дії США щодо виходу з ракетного договору здатні призвести до "нічим не стримуваної гонки озброєнь", повідомляється на сайті Кремля.

Якщо російська сторона отримає достовірну інформацію про те, що США завершили розробку і приступили до виробництва ракетних систем, Москва також розпочне повноформатну розробку аналогічних ракет, попередив російський президент.

Нагадаємо, ДРСМД втратив чинність 2 серпня. Підставою для виходу з нього Вашингтон називав порушення умов угоди з боку Москви.