Китай обіцяє "мирне возз'єднання" з Тайванем, острів відстоюватиме незалежність

Глава КНР Сі Цзіньпін у суботу, 9 жовтня, пообіцяв провести мирне "возз'єднання" з Тайванем. Під час свого виступу у Пекіні з нагоди 110-річчя початку Синьхайської революції він також додав, що китайський народ накопичив великий досвід боротьби з сепаратизмом і захищатиме свій суверенітет та єдність.

"Сепаратизм за незалежність Тайваню – найбільша перешкода на шляху до об'єднання батьківщини й найсерйозніша прихована небезпека для національного відродження", - вважає генеральний секретар ЦК Комуністичної партії Китаю.

Острів Тайвань відокремився від материкового Китаю в 1949 році. Відтоді він позиціонує себе як незалежну державу, тоді як Пекін стверджує, що Тайвань є відокремленою провінцією. Незалежність острова визнають лише 15 країн світу, втім, це не заважає Тайваню займатися торгівлею з іншими державами.

На думку лідера КНР, мирне "возз'єднання" якнайкраще відповідає загальним інтересам народу Тайваню. Сі Цзіньпін додав, що бачить майбутнє співіснування з островом аналогічно до поточного статусу Гонконгу - "одна країна - дві системи". За нею Китай перебирає на себе лише формування зовнішньої політики та питання оборони, а інші питання лишаються сферою самоврядування мешканців провінції. Нині Гонконг має особливий статус, відмінні від материкового Китаю політичну систему, валюту та діалект.

Раніше Пекін не виключав можливості застосування силових методів для приєднання Тайваню.

Президентка Тайваню Цай Інвень

Тайвань відкидає китайську модель

У відповідь на заяву Сі Цзіньпіня влада Тайваню зазначила, що майбутнє острова залежить лише від народу Тайваню, який "рішуче відкидає" можливість втілення моделі "одна країна - дві системи".

В окремій заяві влада острова закликала КНР відмовитись від "провокаційних кроків вторгнення, переслідувань і руйнувань".

Напередодні президентка Тайваню Цай Інвень заявила, що зробить усе можливе, щоб відстояти свободу на тлі посилення напруженості з Пекіном після численних вторгнень китайських військових літаків в зону протиповітряної оборони острова. Вона додала, що Тайбей не прагне військового протистояння із КНР, натомість сподівається на "мирне, стабільне, передбачуване та взаємовигідне співіснування з сусідами".

За оцінкою міністра оборони Тайваню Чіу Куо Ченя, небезпека збройного конфлікту в Тайванській протоці зараз найвища за останні 40 років. На його думку, хоч китайські бойові літаки не долітають до острова, є ризик, що у напруженій ситуації хтось може атакувати помилково.

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