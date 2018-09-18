 Китай обурений санкціями з боку США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.09.2018

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Новини

Китай обурений санкціями з боку США

У Пекіні заявляють, що США не мають права втручатися в співробітництво Китаю з Росією. США покарали китайську фірму за співпрацю з "Рособоронекспортом".

Китай висловив протест проти санкцій США

Китай висловив протест проти санкцій США

Міністерство закордонних справ Китаю в суботу, 22 вересня, викликало посла США у Пекіні, щоб заявити протест проти оголошеного напередодні рішення США щодо запровадження санкцій проти китайської компанії, пов'язаної з міністерством оборони КНР.

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Пекін поки не проводитиме торговельних переговорів з Вашингтоном через оголошення останнім нових мит на імпорт з КНР, повідомляє видання Wall Street Journal. (22.09.2018)

Понад 30 представників російських силових структур, а також організацій потрапили під нові штрафні заходи США. Раніше Дональд Трамп підписав указ щодо підтримання режиму антиросійських санкцій. (20.09.2018)

Ця компанія в обхід санкцій, запровджених США проти Росії, придбала у РФ військові літаки Су-35 та обладнання для ракетного комплексу С-400. Під санкції також потрапив директор зазначеної фірми.

Заступник очільника МЗС Китаю висловив американському послу протест. Раніше речник міністерства оборони Китаю заявив, що рішення Китаю купити в Росії літаки та обладнання для ракетної системи було звичайним актом співробітництва між двома суверенними державами, в яке США "не мають права втручатися", інформує агенція Reuters.

Нагадаємо, що 20 вересня Держдепартамент США запровадив нові антиросійські санкції на виконання ухваленого влітку минулого року Конгресом закону (CAATSA - Countering America's Adversaries Through Sanctions Act). Під нові санкції потрапили представники російських силових відомств, спецслужб і оборонного сектора.

  • Торгівля золотом та дорогоцінними металами

    На кого націлені санкції США?

    Іран

    Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.

  • Гвинтівка M-16. Експорт зброї до Північної Кореї заборонений

    На кого націлені санкції США?

    Північна Корея

    Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.

  • Людські руки, занурені в нафту

    На кого націлені санкції США?

    Сирія

    Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.

  • Кримське вино

    На кого націлені санкції США?

    Росія

    У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.

  • Пара туристів позує навпроти графіті, Гавана, Куба

    На кого націлені санкції США?

    Куба

    Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.

    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


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Нові санкції США щодо Росії: проти кого і за що? (27.08.2018)

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США посідають центральне місце у світовій торгівлі та інколи використовують свою позицію, щоб покарати суперників. DW зібрала докупи основні санкції, які США запровадили щодо Ірану, Куби, Росії, Північної Кореї та Сирії. (21.08.2018)  

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Нові санкції США щодо Росії: проти кого і за що? (27.08.2018)  

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