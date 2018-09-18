Китай обурений санкціями з боку США

Міністерство закордонних справ Китаю в суботу, 22 вересня, викликало посла США у Пекіні, щоб заявити протест проти оголошеного напередодні рішення США щодо запровадження санкцій проти китайської компанії, пов'язаної з міністерством оборони КНР.

Ця компанія в обхід санкцій, запровджених США проти Росії, придбала у РФ військові літаки Су-35 та обладнання для ракетного комплексу С-400. Під санкції також потрапив директор зазначеної фірми.

Заступник очільника МЗС Китаю висловив американському послу протест. Раніше речник міністерства оборони Китаю заявив, що рішення Китаю купити в Росії літаки та обладнання для ракетної системи було звичайним актом співробітництва між двома суверенними державами, в яке США "не мають права втручатися", інформує агенція Reuters.

Нагадаємо, що 20 вересня Держдепартамент США запровадив нові антиросійські санкції на виконання ухваленого влітку минулого року Конгресом закону (CAATSA - Countering America's Adversaries Through Sanctions Act). Під нові санкції потрапили представники російських силових відомств, спецслужб і оборонного сектора.

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