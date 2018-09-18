Китай обурений санкціями з боку США

Міністерство закордонних справ Китаю в суботу, 22 вересня, викликало посла США у Пекіні, щоб заявити протест проти оголошеного напередодні рішення США щодо запровадження санкцій проти китайської компанії, пов'язаної з міністерством оборони КНР.
Ця компанія в обхід санкцій, запровджених США проти Росії, придбала у РФ військові літаки Су-35 та обладнання для ракетного комплексу С-400. Під санкції також потрапив директор зазначеної фірми.
Заступник очільника МЗС Китаю висловив американському послу протест. Раніше речник міністерства оборони Китаю заявив, що рішення Китаю купити в Росії літаки та обладнання для ракетної системи було звичайним актом співробітництва між двома суверенними державами, в яке США "не мають права втручатися", інформує агенція Reuters.
Нагадаємо, що 20 вересня Держдепартамент США запровадив нові антиросійські санкції на виконання ухваленого влітку минулого року Конгресом закону (CAATSA - Countering America's Adversaries Through Sanctions Act). Під нові санкції потрапили представники російських силових відомств, спецслужб і оборонного сектора.
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На кого націлені санкції США?
Іран
Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.
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На кого націлені санкції США?
Північна Корея
Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.
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На кого націлені санкції США?
Сирія
Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.
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На кого націлені санкції США?
Росія
У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.
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На кого націлені санкції США?
Куба
Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.
Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк