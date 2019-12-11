 Китай наполовину зменшить ставки ввізного мита на низку товарів зі США | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 06.02.2020

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Економіка

Китай наполовину зменшить ставки ввізного мита на низку товарів зі США

Оголошене зниження ставок ввізного мита стосуватиметься американських товарів на суму 75 мільярдів доларів США, наголосили в Пекіні. Цей крок стосується запроваджених у вересні 2019 року торговельних обмежень.

Торгівля між КНР та США

Зниження ставок ввізного мита на деякі товари зі США стало відповіддю на укладення першої фази торговельної угоди між Пекіном і Вашингтоном

Китай оголосив про намір знизити наполовину запровадженні торік додаткові ставки ввізного мита на імпортовані зі США товари на загальну суму 75 мільярдів американських доларів. Згідно з оприлюдненим у четвер, 6 лютого, повідомленням уряду КНР, послаблення торговельних обмежень набуде чинності 14 лютого.

Оголошене зниження ставок ввізного мита зачепить 10- та 5-відсоткові митні збори на імпорт зі США, запроваджені в вересні 2019 року, йдеться в повідомленні, яке наводить агенція новин dpa. Тож з 14 лютого діятимуть 5- та 2,5-відсоткові ставки ввізного мита на ці види товарів, запевняють китайські урядовці.

Цей крок торкнеться понад 1600 найменувань американських товарів, що імпортуються до Піднебесної. Серед них літаки, а також чимало продуктів харчування, в тому числі соєві боби, курятина та індичатина й морепродукти.

Як зазначається в заяві мінфіну КНР, оголошене зниження мит покликане сприяти подальшому розвитку китайсько-американської торгівлі з метою поступового скасування всіх видів мит у двосторонній торгівлі, інформує Reuters. У Пекіні також сподіваються, що обидві сторони дотримуватимуться укладеної нещодавно двосторонньої торговельної угоди.

Нагадаємо, що 15 січня президент США Дональд Трамп і віцепрем'єр-міністр Китаю Лю Хі підписали першу фазу торговельної угоди між двома найбільшими економіками світу. Перша фаза угоди передбачає, що протягом двох років Китай придбає на щонайменше 200 мільярдів доларів товарів і послуг із США, в тому числі промислові товари та нафтопродукти. Вашингтон, своєю чергою, має скасувати або знизити низку мит на китайські товари.

DW.COM

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