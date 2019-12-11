Китай наполовину зменшить ставки ввізного мита на низку товарів зі США

Китай оголосив про намір знизити наполовину запровадженні торік додаткові ставки ввізного мита на імпортовані зі США товари на загальну суму 75 мільярдів американських доларів. Згідно з оприлюдненим у четвер, 6 лютого, повідомленням уряду КНР, послаблення торговельних обмежень набуде чинності 14 лютого.

Оголошене зниження ставок ввізного мита зачепить 10- та 5-відсоткові митні збори на імпорт зі США, запроваджені в вересні 2019 року, йдеться в повідомленні, яке наводить агенція новин dpa. Тож з 14 лютого діятимуть 5- та 2,5-відсоткові ставки ввізного мита на ці види товарів, запевняють китайські урядовці.

Цей крок торкнеться понад 1600 найменувань американських товарів, що імпортуються до Піднебесної. Серед них літаки, а також чимало продуктів харчування, в тому числі соєві боби, курятина та індичатина й морепродукти.

Як зазначається в заяві мінфіну КНР, оголошене зниження мит покликане сприяти подальшому розвитку китайсько-американської торгівлі з метою поступового скасування всіх видів мит у двосторонній торгівлі, інформує Reuters. У Пекіні також сподіваються, що обидві сторони дотримуватимуться укладеної нещодавно двосторонньої торговельної угоди.

Нагадаємо, що 15 січня президент США Дональд Трамп і віцепрем'єр-міністр Китаю Лю Хі підписали першу фазу торговельної угоди між двома найбільшими економіками світу. Перша фаза угоди передбачає, що протягом двох років Китай придбає на щонайменше 200 мільярдів доларів товарів і послуг із США, в тому числі промислові товари та нафтопродукти. Вашингтон, своєю чергою, має скасувати або знизити низку мит на китайські товари.