 Китай намагається стимулювати зростання економіки зниженням податків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.03.2019

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Новини

Китай намагається стимулювати зростання економіки зниженням податків

У КНР запланували найнижчі показники зростання економіки за майже 30 років. Задля стимулювання економічного зростання уряд планує, серед іншого, зменшити податкове навантаження.

Прем'єр Держради Китаю Лі Кецян

Прем'єр Держради Китаю Лі Кецян на відкритті сесії Національного конгресу КНР

Економіка Китаю у 2019 році має зрости на шість або 6,5 відсотка. Про це прем'єр Держради Китаю Лі Кецян оголосив на відкритті щорічної сесії Національного конгресу КНР у вівторок, 5 березня, в Пекіні. Це найнижчі заплановані показники з розвитку економіки за останні майже 30 років. Зростання китайської економіки сповільнюється на тлі торговельної війни зі США і високої державної заборгованості.

Лі Кецян застеріг делегатів конгресу від "численних труднощів", які очікують економіку країни у поточному році. Минулоріч китайський прем'єр прогнозував зростання економіки на рівні 6,5 відсотка. За підсумками 2018 року зростання ВВП КНР склало 6,6 відсотка. Задля стимулювання економічного зростання уряд планує зниження податків. Так, податок на додану вартість має знизитися на три пункти до 13 відсотків.

Зростання видатків на оборону

Із проекту бюджету, представленого на сесії, випливає, що у 2019 році дефіцит держбюджету збільшиться з 2,6 до 2,8 відсотка ВВП. Окрім того, Китай ще більш посилить армію, пообіцяв Лі Кецян. Він застерігши, що КНР не буде миритися з "сепаратистськими схемами і діями", спрямованими на набуття незалежності Тайванем. Витрати на військові потреби Китаю в поточному році зростуть до 7,5 відсотка.

На тлі критики з боку торговельних партнерів Китаю Лі Кецян обіцяв розширити доступ іноземних компаній до китайського ринку, продовжувати реформи і скоротити кількість секторів, у які іноземні компанії не мають право інвестувати.

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