Китай наказав закрити консульство США у Ченду у відповідь на закриття свого консульства

Китай оголосив про закриття генерального консульства США у Ченду в провінції Сичуань на південному заході країни. Відповідне повідомлення поширило міністерство закордонних справ Китаю у п'ятницю, 24 липня.

"Ідеться про легітимну та необхідну реакцію на безсоромні заходи США", - зазначається у повідомленні китайського зовнішньополітичного відомства, передає агентство AFP.

МЗС Китаю наголошує, що цей крок був спровокований США. Теперішня ситуація у відносинах між Китаєм і США не є такою, якої б Китаю хотілося, але відповідальність за це лежить на США", - заявило китайське зовнішньополітичне відомство.

Генеральне консульство США у китайському місті Ченду

Незадовго до оголошення про закриття американського консульства держсекретар США Майк Помпео звинуватив Китай у несправедливих торговельних практиках та порушеннях прав людини. "Вільний світ повинен перемогти нову тиранію", - заявив Помпео напередодні і додав, що "Компартія Китаю повторює помилки Радянського Союзу".

Він закликав створити новий альянс демократичних держав для протидії Китаю, але не уточнив, які саме країни можуть увійти в це об'єднання.

Як повідомлялося, днями США наказали Пекіну закрити китайське консульство у місті Х'юстон у штаті Техас. У Сполучених Штатах пояснили свої дії бажанням "захистити американську інтелектуальну власність".

У свою чергу, у МЗС Китаю назвали дії США односторонньою "політичною провокацією" і попередили, що КНР дасть "розумну та необхідну" відповідь.