 Китай наказав закрити консульство США у Ченду у відповідь на закриття свого консульства | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.07.2020

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Новини

Китай наказав закрити консульство США у Ченду у відповідь на закриття свого консульства

Влада Китаю наказала Сполученим Штатам закрити своє консульство у місті Ченду. До цього Вашингтон змусив Пекін закрити своє консульство у Х'юстоні. Китай назвав свої дії відповіддю на "політичну провокацію США".

Напруженість у відносинах між США та Китаєм зростає

Напруженість у відносинах між США та Китаєм зростає

Китай оголосив про закриття генерального консульства США у Ченду в провінції Сичуань на південному заході країни. Відповідне повідомлення поширило міністерство закордонних справ Китаю у п'ятницю, 24 липня.

"Ідеться про легітимну та необхідну реакцію на безсоромні заходи США", - зазначається у повідомленні китайського зовнішньополітичного відомства, передає агентство AFP.

МЗС Китаю наголошує, що цей крок був спровокований США. Теперішня ситуація у відносинах між Китаєм і США не є такою, якої б Китаю хотілося, але відповідальність за це лежить на США", -  заявило китайське зовнішньополітичне відомство. 

Генеральне консульство США у китайському місті Ченду

Генеральне консульство США у китайському місті Ченду

Незадовго до оголошення про закриття американського консульства держсекретар США Майк Помпео звинуватив Китай у несправедливих торговельних практиках та порушеннях прав людини. "Вільний світ повинен перемогти нову тиранію", - заявив Помпео напередодні і додав, що "Компартія Китаю повторює помилки Радянського Союзу".

Він закликав створити новий альянс демократичних держав для протидії Китаю, але не уточнив, які саме країни можуть увійти в це об'єднання. 

Як повідомлялося, днями США наказали Пекіну закрити китайське консульство у місті Х'юстон у штаті Техас. У Сполучених Штатах пояснили свої дії бажанням "захистити американську інтелектуальну власність".

У свою чергу, у МЗС Китаю назвали дії США односторонньою "політичною провокацією" і попередили, що КНР дасть "розумну та необхідну" відповідь.

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