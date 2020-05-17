 Китай заявляє про вимушене закриття консульства у США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.07.2020

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Новини

Китай заявляє про вимушене закриття консульства у США

Китай заявляє, що США наказали закрити китайське консульство у місті Х'юстон у штаті Техас. Пекін закликав негайно скасувати це "неправильне рішення", інакше Китай дасть "розумну та необхідну" відповідь.

Генеральний консул консульства Китаю у Х'юстоні, архівне фото

Генеральний консул консульства Китаю у Х'юстоні, архівне фото

У Китаї заявили, що влада Сполучених Штатів наказала Пекіну закрити китайське консульство у місті Х'юстон у штаті Техас, повідомило у середу, 22 липня, міністерство закордонних справ КНР, передає інформагентство AFP.

У міністерстві закордонних справ Китаю закликали уряд США негайно скасувати це "неправильне рішення". В іншому випадку Пекін попереджає, що дасть "розумну та необхідну" відповідь.

У МЗС Китаю назвали дії США односторонньою "політичною провокацією", яка порушила міжнародне право та двосторонню консульську угоду між Китаєм та США. У міністерстві засудили "обурливий і невиправданий крок" і застерегли від подальшого погіршення відносин між двома країнами.

У свою чергу, у США підтвердили цю інформацію і пояснили свої дії бажанням "захистити американську інтелектуальну власність".

Напередодні, за даними американських ЗМІ, до китайського консульства викликали поліцію та пожежників через нібито спалювання документів у дворі консульства. Поліція повідомила у соцмережі Twitter про дим, який було видно біля консульства. Утім, екстрені служби не пустили в будівлю.

Читайте також: Трамп підписав закон про санкції проти Китаю через Гонконг 

Нагадаємо, відносини між США та Китаєм є напруженими. Останнім приводом до погіршення відносин стало ухвалення Пекіном суперечливого закону про нацбезпеку Гонконгу. У відповідь на це, 14 липня президент США Дональд Трамп ухвалив нові санкції.

Також глава Білого дому підписав указ про скасування торговельно-економічних преференцій Вашингтона, які діяли протягом багатьох років для цього спеціального адміністративного району КНР. Такі дії Вашингтона стали реакцією на останні дії Пекіна, що обмежують автономію Гонконгу та громадянські свободи його жителів. У Китаї пригрозили відповісти на ці нові обмеження США.

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