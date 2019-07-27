Китай засудив сутички демонстрантів з поліцією у Гонконзі

Китай у понеділок, 29 липня, засудив запеклі сутички демонстрантів у Гонконзі з поліцією, котрі напередодні супроводжували антиурядові протести. "Ці жахливі інциденти завдають шкоди верховенству права, правопорядку, економіці і життю людей", - заявив речник відомства у справах Гонконгу і Макао держради Китаю, цитує інформагенція dpa.

Держорган Китаю у справах Гонконгу вперше виступив з реакцією на протести, котрі тривають вже кілька місяців. Пекін закликає мешканців Гонконгу поважати "верховенство права".

Нагадаємо, що протести у Гонконзі почалися кілька місяців тому через намір уряду ухвалити закон про екстрадицію правопорушників до материкового Китаю за запитом Пекіна. За даними організаторів, в акціях брали участь понад мільйон людей. Це найбільші протести в Гонконзі з часу передачі цієї колишньої британської колонії Китаю в 1997 році.

На тлі масових протестів 15 червня глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам оголосила, що розгляд законопроєкту про екстрадицію до КНР призупинений на невизначений термін, оскільки громадськість висловлює сумніви щодо цього документа, а в місті потрібно відновити спокій. Раніше Лам підтримувала законопроєкт про екстрадицію.

Активісти ж, своєю чергою, продовжують вимагати остаточного скасування суперечливого законопроєкту, а також наполягають на розслідуванні дій поліції під час минулих мітингів.