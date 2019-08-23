 Китай застеріг США щодо наслідків подальшої ескалації торговельної війни | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.08.2019

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Новини

Китай застеріг США щодо наслідків подальшої ескалації торговельної війни

Вашингтону не варто хибно оцінювати ситуацію щодо торговельного протистояння з Пекіном, інакше саме США доведеться рахуватися з "усіма наслідками" торговельної війни, наголосили в китайському уряді.

Експорт з Китаю

Міністерство торгівлі Китаю застерегло адміністрацію президента США Дональда Трама від подальшої ескалації торговельної війни з КНР. У поширеній у суботу, 24 серпня, заяві китайського відомства Вашингтон "наполегливо закликають" не вдаватися до "хибних оцінок ситуації" щодо торговельного протистояння з Китаєм, цитує агенція новин dpa.

Крім того, у Пекіні попередили Вашингтон, що останньому не варто недооцінювати рішучість китайського народу та потрібно негайно виправити свій хибний підхід у відносинах з Піднебесною. В противному разі "всі наслідки" подальшого торговельного протистояння нестимуть саме Сполучені Штати, зазначили в Пекіні.

Трамп знову підвищив ввізні мита

У такий спосіб китайське відомство відреагувало не оголошене напередодні рішення американського президента збільшити на 5 відсотків вже запроваджені ввізні мита практично на увесь китайський імпорт. Саме так Трамп відповів Пекіну на його кроки щодо введення підвищених ставок ввізного мита на деякі групи американських товарів на загальну суму 75 мільярдів доларів США.

Тож якщо раніше китайські товари на суму 250 мільярдів доларів США, котрі завозилися до Сполучених Штатів, обкладалися 25-відсотковим ввізним митом, то тепер ставки цього мита з 1 жовтня зростуть до 30 відсотків.

А оголошені на початку серпня 10-відосткові ставки ввізного мита на китайський імпорт на суму 300 мільярдів доларів зростуть до 15 відсотків. Ці мита будуть запроваджені у два кроки: з 1 вересня та 15 грудня.

У серії написаних ввечері 23 серпня у соціальній мережі Twitter дописів Трамп знову звинуватив інші країни, в тому числі й Китай, у використанні США в своїх цілях під час двосторонньої торгівлі, що нібито завдавало щороку багатомільярдних збитків американській економіці та платникам податків. 

Як повідомлялося, у травні 2019 року США підвищили з 10 до 25 відсотків ставки ввізного мита на низку китайських товарів річним обсягом імпорту у 250 мільярдів доларів. Згодом президент США Дональд Трамп розпорядився розпочати процес розширення митних зборів на майже весь імпорт товарів з Китаю до США, яких поки що не стосувалися попередні підвищення ставок ввізного мита.

На початку серпня Трамп оголосив запровадження додаткових 10-відсоткових мит на імпорт з Китаю на суму 300 мільярдів доларів вже з 1 вересня 2019 року. Однак 13 серпня у Вашингтоні вирішили відтермінувати запровадження 10-відсоткових митних зборів на деякі товарні групи до 15 грудня.

Останні торговельні переговори між США та Китаєм у липні завершилися без конкретних результатів, але сторони домовилися про подальші переговори у вересні.

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Аудіо й відео до теми

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